Clásico Mundial: Algunos peloteros se suben, otros se bajan

El núcleo de jugadores que formaría parte del roster dominicano para el venidero Clásico Mundial de Béisbol pareciera ser noticia cada día que pasa.

En una fecha se confirma la entrada de un jugador, pero a la siguiente, otro que se suponía estaba dentro del barco, se desmonta.

El capítulo más reciente de “la novela” tiene como protagonista a José Ramírez, quien luego de declarar en múltiples entrevistas y ocasiones su interés de jugar con Dominicana en el torneo mundialista, se confirmó este jueves lo que parecía la “crónica de una salida anunciada”.

La información la dio el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, quien adjudicó la ausencia de Ramírez a motivos personales del jugador.

Con esta, ya son tres las oportunidades “reales” que ha tenido "Mr La Para" de integrar el equipo dominicano en el Clásico Mundial, y “no ha podido”.

Freddy Peralta

Sobre el estelar lanzador abridor Freddy Peralta, su participación con el equipo dominicano se mantiene en dudas, esto luego de su cambio a los Mets de Nueva York.

Cuando todavía Peralta pertenecía a los Cerveceros de Milwaukee, Cruz lo había mencionado como una posibilidad muy latente de formar parte del roster para el Clásico, sin embargo, tras el movimiento esas probabilidades han descendido notablemente. Y no es para menos.

Los Mets fueron víctimas del Clásico en el 2023, cuando su estelar relevista y cerrador Edwin Díaz se lesionó y se perdió la temporada del 2023 completa.

Por esa razón, el gerente Cruz intuye que es posible que los Mets tengan temor de permitir que su más reciente e importante adquisición vaya al torneo.

Los que sí van

Del otro lado de la moneda están los jugadores que están oficialmente confirmados para estar con Dominicana en el Clásico.

En los últimos días la Federación Dominicana de Béisbol, mediante las redes sociales de Selección Nacional de Béisbol, ha dado a conocer algunos nombres que estarán participando.

Entre esos los 11 peloteros confirmados están nueve debutantes, un veterano y uno que busca redención por lo ocurrido en la versión de 2023.

Los jardineros Oneil Cruz y Fernando Tatis Jr., el primera base Vladimir Guerrero Jr., el utility Amed Rosario, el receptor Yainer Díaz y los lanzadores Brayan Bello, Seranthony Domínguez y Cristopher Sánchez son los que harán su debut en la justa mundialista.

El lanzador derecho Sandy Alcántara busca dejar atrás aquella actuación frente a Venezuela en el primer partido del WBC 2023.

Carlos Santana y Carlos Estévez han sido los últimos anunciados para participar en el Clásico.

Santana estuvo presente en la versión de 2013 como catcher y la de 2017 en primera base.

Aunque nombres como Juan Soto, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Manny Machado y Julio Rodríguez se supone que van, aún no han sido oficialmente anunciados para el Clásico Mundial.

Dominicana debuta el 6 de marzo contra Nicaragua en Miami.

Dolor de cabeza

Entre lo que se supone debería ser el “roster ideal” de RD para el Clásico y el que finalmente es, siempre ha habido notables ausencias.

Los gerentes, que comienzan con un “Plan A”, terminan llegando a varias letras más del abecedario.