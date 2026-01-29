José Ramírez evita referirse al Clásico Mundial de Béisbol

La incertidumbre sobre José Ramírez continúa.

Esta mañana el pelotero evadió responder si participaría con República Dominicana en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Ramírez ha dicho en el pasado que estaba interesado pero varios reportes en los últimos días indican que no participaría.

Esta mañana, en Cleveland, durante la presentación de su extensión de contrato con los Guardianes, Ramírez dijo que prefería no referirse al tema y concentrarse en el anuncio de su extensión.

"No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en mi contrato y es lo único que puedo decirles".

José Ramírez fue listado por el portal de Grandes Ligas como el quinto mejor jugador de todo el negocio y el primero entre los dominicanos que juegan en la gran carpa.

En los últimos días se ha informado que el equipo dominicano publicaría un comunicado aclarando la situación del pelotero.

Cleveland y Ramírez acordaron una extensión de contrato por 7 años y 175 millones de dólares.

La extensión

El dominicano habló a la prensa y agradeció al equipo de Cleveland por haberlo asegurado por el resto de su carrera. “Mi sueño sigue siendo el mismo, ganar una serie mundial”, dijo Ramírez.

“La organización me dio la oportunidad cuando tenía 16 años, toda mi familia está muy feliz aquí. Sé que hay comentarios de que he cogido poco dinero, pero es donde quiero estar”, dijo el dominicano, nacido en Baní.

Ramírez, de 33 años, se definió como mitad de Cleveland y mitad de República Dominicana. Señaló que vive en la ciudad y que todos sus hijos han nacido allí.

“Mi mentalidad desde que firmé fue terminar aquí, fui muy rechazado de joven y como Cleveland me dio la oportunidad entendí que quería terminar aquí… Yo hablé con el abogado para que se acercara a la organización para mantenerme aquí, él se puso en contacto con el equipo”, expresó.