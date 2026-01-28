¿Cuáles son los equipos campeones que estarán en la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe 2026 ya cuenta con todos sus equipos campeones confirmados, luego de que este martes los Leones del Escogido se proclamaran bicampeones Lidom, convirtiéndose así en el representante de la República Dominicana para el clásico caribeño.

El conjunto rojo era el único que faltaba por definirse, completando el listado de clubes que participarán en el torneo regional.

Los Leones llevarán nuevamente la bandera tricolor al evento, con la misión de mantener el campeonato logrado el año pasado, y extender a 24 los títulos de Dominicana, líder histórico.

Esta edición de la Serie del Caribe tendrá como sede México, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidiera trasladar el evento, que originalmente estaba pautado para celebrarse en Venezuela. La decisión se tomó debido a la situación sociopolítica que atraviesa esa nación, lo que generó preocupación entre las ligas participantes.

Sócrates Brito, acompañado de sus compañeros, levanta jubiloso el trofeo tras el triunfo del Escogido en el quinto partido de la serie final.Glauco Moquete/ Listín Diario

El cambio de sede trajo consigo una particularidad inédita. México contará con dos equipos en competencia: Los Charros de Jalisco participarán bajo la denominación de México Rojo, mientras que los Tomateros de Culiacán lo harán como México Verde, una medida adoptada para fortalecer el torneo tras la reubicación y la ausencia del país anfitrión original.

Por Puerto Rico, los representantes serán los Cangrejeros de Santurce.

Además, Panamá (Federales de Chiriquí) regresa a la Serie del Caribe como país invitado.

La Serie del Caribe inicia este domingo, con los Leones enfrentado a Charros (México rojo) a las 7:30 de la noche (hora de México).