El beisbolista profesional: Mérito y esfuerzo

Desde fuera, el béisbol profesional seduce: estadios llenos, contratos, cámaras y aplausos. Es la imagen del triunfo. Pero por dentro es otra cosa: una vida exigente y solitaria, que solo comprenden quienes la viven lejos.

El camino hacia las Grandes Ligas comienza temprano y casi siempre lejos de casa. Antes del reconocimiento viene la rutina: entrenamientos de madrugada, gimnasio, repeticiones interminables, disciplina alimentaria y presión constante. El jugador no solo compite contra el rival; compite contra el reloj, las lesiones y la incertidumbre.

Cuando el profesionalismo alcanza su mayor intensidad, la carga se multiplica. En Grandes Ligas, la temporada regular abarca 162 juegos de marzo a septiembre. Si el equipo clasifica, se suman los playoffs hasta octubre. A ello se añade el Spring Training y, en muchos casos, ligas invernales. La vida del pelotero se convierte en un calendario continuo, con márgenes de pausa.

Pero el peso no es igual para todos. Muchos jugadores latinoamericanos cargan además con el desarraigo cultural. Llegan jóvenes, con presión económica familiar y una barrera poco mencionada: el idioma. No dominar el inglés no es falta de talento, pero sí implica desventaja diaria en entrevistas y convivencia.

Eso genera una soledad particular: estar rodeado de gente y sentirse distante. Aun con compañeros al lado, el trayecto es íntimo. La presión obliga a tragarse dudas y el miedo al error se vive por dentro. En un clubhouse lleno, el pelotero puede sentirse solo, cargando desgaste físico e incertidumbre futura personal.

Los viajes forman parte del contrato invisible: aeropuertos, cambios de horario, hoteles impersonales y descanso incompleto. Muchos pasan más tiempo en estadios que en casa. Ahí aparece el costo más profundo: la familia, con ausencias y fechas vistas por pantalla.

El béisbol profesional es una vocación de alta exigencia, sostenida por sacrificios silenciosos. Y si algo merece respeto, es esta actividad.

Aquí caben dos miradas: vivirlo como mérito o como don. Si se vive solo como mérito, nunca basta lo alcanzado. Cuando se vive como don, el esfuerzo se ennoblece y la victoria no siempre se mide en estadísticas.

Por eso, en el béisbol profesional —como en la vida— no todo se reduce al resultado. Hay un mérito intangible en levantarse cada día, entrenar, viajar, resistir y seguir.

En definitiva, el esfuerzo no se discute: se honra y hay que darle el mérito que se merece.