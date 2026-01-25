Los Toros reaccionan y vencen 3-2 a los Leones viniendo de atrás

Un boleto recibido por Eric Filia en el noveno de parte del cerrador Stephen Nogosek empujó a Sergio Alcántara con la carrera que dio a los Toros del Este su primera victoria en la Serie Final tras superar 3-2 a los Leones del Escogido.

Eddie Rosario negoció transferencia abriendo la entrada y fue sustituido por el corredor emergente Ismael Alcántara.

Onix Vega fue ponchado, pero Sergio Alcantara llevó a Ismael a la antesala con inatrapable al central,

Rudy Martin lo remolcó con doble y De la Cruz recibió boleto internacional. Jiménez se ponchó y fue entonces cuando Nogosek perdió en bolas a Filia, anotando Alcántara con la tercera y decisiva carrera.

Alex Colomé reemplazó a Nogosek y dominó a Yairo Muñoz con fly al right para cerrar la entrada, pero ya el daño estaba hecho.

Ahora la final está 2-1 favoreciendo aún al Escogido.

Un cuadrangular solitario después de un out de Bryan de la Cruz por el prado derecho puso a los Toros en ventaja 1-0 en la parte alta del cuarto inning.

De la Cruz dio su primer bambinado de la final pactada a un 7-4 a costa del derecho mexicano Luis Ferando Miranda, quien venía realizando una gran faena.

Los Leones reaccionaron e hicieron dos vueltas en el sexto contra el cubano Odrisamer Despaigne, que tras un lento inicio se repuso y retiró a diez bateadores.

Tras dominar a Erik González y a Sócarates Brito, el veterano derecho perdió en bolas a Junior Lake, quien en un agresivo corrido anotó desde primera con un sencillo por el medio del terrenodisparado por Raimel Tapia, que había sido ponchado en sus dos turnos anteriores

En la jugada con el tiro al plato del intermedista Yairo Muñoz tratando de poner out a Lake, Tapia se corrió a segunda.

El dirigente de los Toros, Víctor Estévez, le dio un voto de confianza a Despaigne, pero Yamaico Navarro no tardó en remolcar la del desempate con línea de hit al central.

El relevista Derek West sofocó una seria amenaza del conjunto naranza en el séptmo cuando relevó al zurdo Jefry Jean con dos en bases y dos outs.

La victoria se la anexó Jean Carlos Mejía (1-0), quien en una entrada no permitió libertades y ponchó a dos en el octavo, al igual que Joe Corbett en el noveno..

Corbett se apuntó su primer salvamento de la serie, Perdió Nogosek (0-1) al permitir dos vueltas limpias, dos hits y concedió tres boletos gratis.