¿Qué proyecta el clima en Santo Domingo para el juego de este sábado?

En este momento, en la República Dominicana están ocurriendo dos eventualidades que tiene al ciudadano en expectativas: la final de la LIDOM y una vaguada que se ubicó en el país la tarde del jueves.

Eso provocó la suspensión del tercer partido de la Serie Final de la pelota dominicana entre los Leones del Escogido y los Toros del Este, previsto para las 7:15 P.m., del viernes. Los directivos de la liga pospusieron el partido para este sábado 24, si las condiciones climáticas lo permiten.

¿cuáles son las probabilidades de lluvia para hoy?

Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal están en alerta verde.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) calificó de moderado las probabilidades de lluvia en el horario vespertino.

La tecnología de Apple relacionada con el clima pronostica un 40% de lluvias y ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por horas.

En caso de extenderse hasta el último partido, se jugaría hasta el miércoles 28 de enero. Los Leones del Escogido dominan la serie 2-0 y ganaría el primero que llegue a cuatro triunfos.