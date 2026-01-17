Suspendido Escogido-Águilas será efectuado este domingo a las 4:00 p.m.

El partido programado para celebrarse esta tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal entre los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas y correspondiente al Round Robin de la Liga Dominicana de Béisbol, ha sido suspendido debido a las condiciones no favorables del terreno de juego, producto de la gran cantidad de agua caída en la ciudad.

Los árbitros, en coordinación con las autoridades de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), determinaron que el terreno no reunía las condiciones adecuadas para realizar el encuentro.

La liga informó que el desafío queda automáticamente reasignado para mañana domingo en la misma sede desde las cuatro de la tarde.

Los Leones (12-5) ya aseguraron su lugar en la serie final, mientras que las Águilas y los Toros del Este (10-7) luchan por el último boleto. El equipo de La Romana se enfrenta hoy a los descartados Gigantes del Cibao, pendientes al resultado de la protesta que elevaron tras su derrota el viernes en casa ante los aguiluchos.