Yairo Muñoz "agua fiesta" de clasificación roja

Yairo Muñoz se vistió de héroe, remolcó cinco vueltas, pegando jonrón y un triple con las bases llenas en el séptimo, para liderar la remontada de los Toros del Este, que vencieron 8-5 a los Leones del Escogido, en partido disputado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Yairo Muñoz encabezó el repunte extraordinario de los Toros del Este en la séptima entrada, con triple entre left-center field, con las bases llenas para limpiar las almohadillas y coronar el rally de cinco vueltas del séptimo que puso el marcador final de 8-5.

Además del triple, más temprano, Yairo Muñoz también pegó jonrón de dos vueltas, el primer. cuadrangular en su carrera en la etapa Round Robin.

Enny Romero (1-0, 5.40) salió sin decisión luego de lanzar 4.1 entradas de cinco hits, tres carreras, dos boletos y un ponche. Luego de Romero, más adelante en la séptima entrada, Jimmy Yacabonis (2-0, 0.00) tiró un inning sin libertades para adjudicarse el triunfo.

El cerrador taurino Joe Corbett logró el salvado (6º); mientras, Jeffry Yan (1-1, 1.42) perdió el encuentro tras permitir cuatro carreras y dos hits e un tercio de labor.

La victoria mantiene a los Toros (10-6) en el segundo lugar, con un juego de ventaja ante las Aguilas Cibaeñas, su mas cercano perseguidor, y se acercan a un partido de los Leones, cuando restan dos partidos.

Los Toros buscarán su pase a la final este viernes si consiguen la victoria en La Romana.