Águilas
Las alineaciones de Águilas y Toros para el juego clave de esta noche
Las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este se miden este noche en un partido de vida o muerte para los de Santiago, pero que representa la clasificación para los romanenses.
De ganar las Águilas, empatan con los Toros y extienden el round robin hacia su última fecha mañana. De ganar los locales, se acaba el "Todos contra Todos" y este domingo comienza la serie final contra los Leones del Escogido.
El lineup de las Águilas presenta un cambio importante, vuelve Aderlín Rodríguez como tercero al palo.
A continuación las alineaciones de ambos equipos:
Águilas Cibaeñas
1- Leody Taveras CF
2- Geraldo Perdomo SS
3- Aderlín Rodríguez DH
4- Cristhian Adames 3B
5- Ezequiel Durán 1B
6- Jerar Encarnación LF
7- Ángel Genao 2B
8- Steward Berroa RF
9- Sebastian Rivero C
El lanzador será Odrisamer Despaigne.
Toros del Este
1- Ruddy Martin Jr. CF
2- Bryan De La Cruz RF
3- Eddie Rosario LF
4- Eloy Jiménez DH
5- Eric Filia 1B
6- Yairo Muñoz 2B
7- Jeimer Candelario 3B
8- Onix Vega C
9- Sergio Alcántara SS
El abridor es Aaron Leasher.