Las alineaciones de Águilas y Toros para el juego clave de esta noche

Las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este se miden este noche en un partido de vida o muerte para los de Santiago, pero que representa la clasificación para los romanenses.

De ganar las Águilas, empatan con los Toros y extienden el round robin hacia su última fecha mañana. De ganar los locales, se acaba el "Todos contra Todos" y este domingo comienza la serie final contra los Leones del Escogido.

El lineup de las Águilas presenta un cambio importante, vuelve Aderlín Rodríguez como tercero al palo.

A continuación las alineaciones de ambos equipos:

Águilas Cibaeñas

1- Leody Taveras CF

2- Geraldo Perdomo SS

3- Aderlín Rodríguez DH

4- Cristhian Adames 3B

5- Ezequiel Durán 1B

6- Jerar Encarnación LF

7- Ángel Genao 2B

8- Steward Berroa RF

9- Sebastian Rivero C

El lanzador será Odrisamer Despaigne.

Toros del Este

1- Ruddy Martin Jr. CF

2- Bryan De La Cruz RF

3- Eddie Rosario LF

4- Eloy Jiménez DH

5- Eric Filia 1B

6- Yairo Muñoz 2B

7- Jeimer Candelario 3B

8- Onix Vega C

9- Sergio Alcántara SS

El abridor es Aaron Leasher.