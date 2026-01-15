La lucha de Águilas y Toros, los últimos round robin y el histórico 2019

La ajustada situación en el standing de Toros y Águilas ha tornado interesante la lucha por uno de los dos puestos para alcanzar la serie final, lo que nos ha hecho recordar los eventos de semifondo de los últimos años y un 2019-20 para la historia.

Los cibaeños y romanenses batallan por el segundo lugar, detrás de los Leones, conjunto que ha defendido hasta el momento con gallardía su título de campeones nacionales y del Caribe. La disputa de Toros y Águilas podría llevarnos al segundo round robin de 18 juegos en la era covid.

Los eventos semifinales del 2021 a la fecha no han pasado de 16 partidos, excepto en la campaña del 2023-24, incluso el año pasado Tigres (11-4) y Leones (10-5) clasificaron a la final con solo 15 encuentros efectuados debido al pobre desempeño de las Estrellas (5-10) y las Águilas (4-11).

Varias veces nos hemos topado con un juego de desempate o de muerte súbita para definir el avance de un segundo equipo a una serie final, pero lo del 2019 fue algo que quizás no volveremos a ver jamás.

Los Toros avanzaron de manera fácil a la última etapa del campeonato, tras una temporada histórica, pues encabezaron la serie regular (34-16), el round robin (12-6) y conquistaron su tercer campeonato Lidom. Lo visto al final del todos contra todos fue de antología.

Los Leones, Águilas y Tigres se enfrascaron en una lucha clasificatoria concluyendo sus 18 encuentros empatados con récord de 8-10. La definición inicial se dio por promedio de carreras; así el Licey se sentó a esperar el desenlace de un juego a muerte súbita entre Leones y Águilas, ganado por los de Santiago en el estadio Cibao.

En el partido efectuado en el estadio Quisqueya, los Tigres vencieron 6 por 5 a las Águilas en 13 entradas, en un encuentro que concluyó en dos días debido a la lluvia. El juego se detuvo en el inning 13, continuando al día siguiente. Con corredores en primera y segunda, un out, en un batazo pintado para doble play, tras forzar en segunda base, el torpedero Ramón Torres cometió error en tiro, definiendo el partido en dos días. Ha sido el único round robin de dos equipos con 19 partidos (Leones y Tigres) y uno con 20 (Águilas) en la historia.

El todos contra todos de este año ha sido interesante, sobre todo por la batalla de Toros y Águilas para definir el segundo boleto que dará el pase a la serie final 2025-26.