¿Qué puede pasar en la jornada número 15 del Round Robin 2025-26?

El 27 de diciembre de 2025 inició el Round Robin 2025-26 con cuatro equipos ansiosos por estar en alguna de las posiciones clasificatorias a la etapa final del béisbol de invierno.

Sin embargo, después de 14 partidos, la semifinal de la Liga Profesional de Béisbol Dominicano (Lidom) está cerca de llegar a su fin con solamente Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Toros del Este luchando por un puesto en la Serie Final 2026.

A raíz de esto, una pregunta que podría invadir la mente de los seguidores de esta disciplina es la siguiente: ¿Cuál es la realidad de cada equipo en el partido número 15 del Round Robin?

Leones del Escogido

Los Leones del Escogido (10-4) se enfrentan a los alicaídos Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal con una sola tarea: vencerlos y colocar, como mínimo, un pie en la serie final 2026.

Con un triunfo, los de Santo Domingo tendrían el poder de reducir su número mágico a uno y se alejarían a tres encuentros del perdedor entre amarillos y taurinos, con tres disputas por jugarse.

Además, el viernes 16 de enero, los de Santiago de los Caballeros y los de La Romana se volverán a enfrentar y eso daría como resultado una novena que no alcanzaría definitivamente a los escarlatas.

El destino de los 17 veces campeones nacionales está en sus manos.

¡El juego del día!

No hay mejor forma que brindar esperanzas a tu afición, antes de un partido vital, que con una victoria. Eso hicieron las Águilas Cibaeñas (8-6) y Toros del Este (8-6), que vencieron a Gigantes del Cibao y Leones del Escogido en la jornada del 13 de enero.

Como lo explicamos arriba, la cita de ambos en el Estadio Cibao es fundamental. Un triunfo colocaría a uno de los dos en el segundo lugar y una derrota cambiaría totalmente el panorama.

Gigantes del Cibao

Los dos veces campeones nacionales (2-12) están eliminados desde hace unas jornadas, pero eso no les quita el derecho de poder arruinar los planes de los Leones con una victoria.