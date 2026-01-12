Toros del Este anuncian receptor y rotación para la semana final Round Robin

Los Toros del Este anunciaron su rotación abridora para la recta final del Round Robin, así como la contratación de un receptor proveniente de Puerto Rico.

Para este martes, cuando se reanude la acción, Justin Courtney subirá al montículo cuando los Toros reciban a los Leones en el Corral.

El miércoles, en un partido de vital importancia en Santiago, Jaime Barria será el encargado de frenar la ofensiva de las Águilas en el Estadio Cibao.

De regreso al Corral el jueves frente al Escogido, Enny Romero abrirá por la tropa taurina mientras que el jueves, también en el Estadio Francisco Micheli, Aaron Leasher se medirá a las Aguilas.

El gerente general Jesús Mejía anunció la contratación del receptor boricua Onix Vega, quien llegó al país este lunes y estará listo para debutar a partir del martes cuando se reanuden los playoffs.

Vega es un receptor conocido por su excelente defensa, buen “framing” y buen brazo, con un bate que ha mostrado poder de extrabase y posee versatilidad, pues puede jugar otras posiciones.

“Fortalecemos la receptoría para este último tramo con un catcher con buena defensa y buen brazo. Nos seguimos preparando salir a competir para esta etapa de la postemporada,” indicó el gerente general taurino.

El boricua de 26 años viene de jugar con los Criollos de Caguas con quienes dio 3 cuadrangulares y remolcó 11 vueltas con un OBP de .341 en 71 turnos, con más boletos (9) que ponches (7).

El nuevo máscara de los Toros sustituye en la plantilla de importados al también receptor Brian Lavastida, quien cumplió su contrato con el club.

Los Toros arrancan la semana empatados en el segundo lugar con las Águilas Cibaeñas, a falta de cinco partidos restantes en el calendario.