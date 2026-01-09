El Licey con mayor racha de triunfos en Round Robin

Durante el Round Robin 2015-16, el Licey estableció una marca que aún permanece vigente y es la de conquistar una docena de triunfos de manera seguida, luego de haber perdido el primer desafío de la serie, el cual fue efectuado el domingo 27 de diciembre y este fracaso fue ante el Escogido, club que le aplicó una blanqueada 4–0.

El lunes 28 de diciembre ganaron el primer encuentro 7-1 frente a los Toros del Este con César Valdez en el montículo en el Francisco Micheli. Mientras que el triunfo número 12 fue ante los propios Toros, el lunes 11 de enero del 2016 con pizarra de 5–3 en el Micheli, ganando Mitch Atkins, con récord de 3-0 y perdió Rafael Pérez, quien puso su foja en 1-2.

Con este triunfo, los felinos pusieron su récord en 12–1. Y luego los Tigres perdieron los últimos cinco encuentros y llegaron encabezando a la serie final con 2.5 juegos delante de los escarlatas que ocuparon el segundo puesto.

Mientras que el Escogido es el dueño de la marca de más victorias seguidas iniciando un round robin al conquistar siete triunfos al hilo en el clásico 2000-01.

Iniciaron la racha el martes 2 de enero del 2001 con un triunfo con marcador de 5-1 sobre las Estrellas en el Tetelo Vargas, ganando Kevin Tolar y sufriendo la derrota Julián Heredia. Su séptimo éxito de forma seguida lo obtuvieron el martes 9 de enero frente a los propios paquidermos en el mismo escenario. Los Escarlatas ganaron 6-5, choque en que Amaury Telémaco se llevó el éxito y perdió Geraldo Guzmán. Los Leones finalizaron el todos contra todos con foja de 14–4 para imponer una marca en estos eventos.

Las Águilas en el Round Robin 2016-17 empataron esta marca de 14-4. Los aguiluchos ganaron en esa serie 9 choques de manera seguida.

gracias tony piña cámpora

Debo agradecer a mi amigo e historiador Tony Piña Cámpora por sus comentarios emitidos hacia mi persona en su columna Presencia Dominicana del pasado sábado, en la cual destacaba algunas de las recopilaciones que hemos realizado por años sobre el béisbol invernal. Tony, junto a los hermanos Bienvenido Rojas, Luichy Sánchez, el mencionado Bienvenido Valette Lora así como los extintos Don Cuqui Córdoba y Roosevelt Comarazamy han sido parte de mis inspiraciones en este extenso trajinar investigativo que hemos tenido por décadas.