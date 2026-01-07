INEFI inaugurará estadio de la Escuela Primaria Camila Henríquez Ureña

Cumpliendo con el desarrollo del béisbol escolar, el gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), inaugurará este viernes, a partir de las 12:00 del mediodía, el pley de la Escuela Primaria Camila Henríquez Ureña, ubicado en Prados de la Caña, Santo Domingo Este.

La información fue suministrada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó que esta instalación impactará directamente a cientos de jóvenes estudiantes y comunitarios.

Rodríguez Mella reveló que el INEFI, cumpliendo con su compromiso con el desarrollo del béisbol escolar, también construirá tres nuevos estadios en distintos puntos del país, como parte de su política de priorizar el deporte en el entorno educativo.

La gestión de Rodríguez ha construido y reparado varios parques de béisbol en centros educativos del país. El complejo deportivo del Oratorio María Auxiliadora (OMA), en el Distrito Nacional, que cuenta con cuatro diamantes de béisbol, fue remozado junto a los Yankees de Nueva York.

Por igual, el complejo de la escuela Juan Bautista Zafra, en Los Mina, que cuenta con cinco parques de béisbol, también fue reconstruido. Como parte de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares Barahona 2023, fue remozado el estadio Nadin Hazoury de esa ciudad. Por igual, en la región sur, se entregó el estadio de la escuela Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan de la Maguana.

El INEFI también reconstruyó el estadio de béisbol escolar y sóftbol, Augusto Daneris García, en Azua y se hizo lo mismo en el 2025 con la entrega del estado de sóftbol del Centro Olímpico de La Vega, como parte de las obras de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales del pasado año.

Rodríguez explicó que esta inversión forma parte de una estrategia nacional que busca “fomentar la práctica del deporte desde la escuela como vía para transformar socialmente a nuestros jóvenes, alejarlos de la violencia y promover el desarrollo de nuestro deporte rey en las escuelas”.