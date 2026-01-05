Los Toros contratan a los lanzadores Moran y Carrillo como refuerzos

Los Toros del Este se mantienen haciendo movimientos para fortalecer su cuerpo de lanzadores, luego de que el club anunciara la contratación de un lanzador derecho y otro zurdo.

Se trata del mexicano Raúl Carrillo y el norteamericano Brian Moran, con experiencia de Grandes Ligas, quienes ya están en el país y listos para debutar cuando el dirigente Víctor Estévez y su staff de coaches lo considere.

"Estamos buscando fortalecer el staff de lanzadores, entendemos el pitcheo será la clave para competir en lo adelante," indicó Jesús Mejía, gerente general de los Toros. "Son brazos experimentados y sin limitaciones que pueden ayudar en la rotación o el bullpen, en caso de ser necesario," agregó.

Moran, zurdo que lanzó en las mayores con los Marlins, Azulejos y más recientemente en 2022 con los Angels, viene de lanzar con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, con quienes actuó en nueve partidos, siete de ellos como abridor, totalizando 31.2 innings donde apenas dio 6 boletos y ponchó 29, terminando con una efectividad de 3.69 y un WHIP de 1.20.

En el verano dividió su tiempo entre AA y AAA de los Bravos, sumando 57 ponches y solo 12 boletos en 59 entradas, con promedio de carreras limpias de 3.36 y un WHIP de 1.00.

Para Moran será su cuarta experiencia en LIDOM, habiendo lanzado exitosamente con los Leones del Escogido en las previas tres temporadas de manera consecutiva.

De por vida en LIDOM, el zurdo tiene 2-1, 2.89 con 44 ponches y solo 6 bases por bolas en 37.1 innings, con un WHIP de 1.04.

Carrillo, de 34 años, viene de lanzar en su natal México con Tucson Baseball Team, terminando con marca de 5-4, 4.40 en 12 aperturas, totalizando 61.1 entradas.

El derecho reforzó brevemente a las Aguilas Cibaeñas en el Round Robin del 2019-20, sumando 2.2 episodios.

Los Toros arrancan la semana en la segunda posición del Round Robin, buscando su primer pase a una Serie Final desde las temporada 2019-20.