Este miércoles 31 finaliza el 2025, el último día del calendario . El año también iniciò un miércoles, es decir el 1ro. de enero. ¿Por què la coincidencia?

Como es costumbre, siempre es prudente hacer una especie de resumen, y cada medio lo hace a su manera. En el deporte tenemos la facilidad de una multiplicidad de deportes, pues en el país se practican màs de 40 en forma organizada.

Veamos, en esta última fecha, algunas figuras y hechos notables, incluyendo elementos negativos, porque los ha habido. En mi enfoque no hay numeración bajo el criterio de importancia y relevancia deportiva y social. Son citas simples.

MARILEIDY: Tuvo logros resonantes en laLiga Diamante ganando par de eventos, y fue medalla de plata en el campeonato mundial. La noticia sobre este último evento fue que quedó en segundo, en vez de ganar, porque ya había acostumbrado a todos a siempre ganar, y de eso hace tres años. Pero, esta vez apareció una señora llamada Sidney McLaughlin Lebrón, de Estados Unidos. La nativa de Nizao tiene 29 años de edad, y habrá que dar seguimiento a ver còmo evoluciona en los próximos años. En el atletismo, mientras hay alguien dominando, vienen dos màs por ahì en proceso. (Por cierto, Marileidy ingresó al grupo de algunos atletas dominicanos élite que se alejaron de los medios locales. Esa es una estrategia global y ya no da entrevistas ,a menos que sea a un programa de crónica rosa).

EL CONTRATO: Las estadísticas de Juan Soto en su primer año con los Mets fueron excelentes, pero no las mejores de la liga. (Shohei Ohtani tuvo ese privilegio). Sin embargo, fue el mejor entre los dominicanos, pero impactò a las noticias por su contrato de US$765 millones, el mejor del PLANETA en el deporte profesional. Algunos, de otros deportes, ganan más dinero que èl en una campaña, pero nadie lo supera en su contrato. Por ello, fue la gran noticia de MLB y para los dominicanos. Soto también es parte del grupo que se declaró REYES DEL OLIMPO Y no es dado a dar entrevistas. Prefiere a programas “suaves”, con las lindas comunicadoras locales que nada saben de pelota.

FUTURO INMORTAL: Aunque ustedes no lo crean, Albert Pujols ha sido noticia todo el año en el beisbol dominicano. Antes lo había sido por contraer matrimonio con la hija del Líder de la Fuerza del Pueblo (Nicole, la hija de Leonel), y luego por su ingreso como manager del Escogido. Con los rojos fue doble campeón, en Lidom y Serie del Caribe, pero las noticias no se quedaron ahì.

Luego, Pujols anunciaría que no volvía con los Leones, pero a la vez aceptó ser manager de Dominicana para el clásico mundial de beisbol 2026. Fue noticia negativa cuando fue entrevistado por tres equipos de grandes ligas para el puesto de dirigente, y los tres le dijeron que No.. Luego se quemó en la clase cuando descartó de manera poco elegante a Emilio Bonifacio y Robinson Canó, dos veteranos de gran aprecio local.

Y hace pocas horas vuelve a ser noticia cuando las Estrellas Orientales anuncian su ingreso a la franquicia, aunque se desconoce en qué rol. Pujols tampoco concede entrevistas, y mantiene a los medios lejos de su persona. Es muy odioso.

NEGATIVAS: Dos hechos negativos debo citar aquí, lamentables para el beisbol dominicano.

.-Primero, el juicio al pelotero Wander Franco, acusado de supuestamente haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. En primera instancia fue condenado a dos años, pero no irìa a la càrcel por condena cumplida (algo que ni la chiva blanca entendió).. Pero, en el proceso de apelación un juzgado anulò todo lo anterior y mandò nuevo juicio para el 2026. Su carrera de beisbolista sigue en el limbo, y muchos creen que pudo haber llegado a su fin, al menos en MLB.. OJO: el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, està a la espera de que finalice el juicio para tomar una decisión sobre el jugador nativo de Banì.

.- En 2do. lugar , dos pitchers de Grandes Ligas, ambos de los Guardianes de Cleveland, son acusados e investigados por actuaciones ligadas a apostadores, al amaño de partidos.. Ellos son Luis Ortiz y Emmanuel Clase, los dos en el limbo ahora mismo, esperando celebración de juicio.

Antes, los peloteros dominicanos eran famosos por el consumo de esteroides, ahora añaden al mundo de las apuestas.

UNO: Apenas con 3 juegos celebrados del round robin fue despedido el manager de los Gigantes del Cibao José Leger,el segundo equipo con quien enfrenta esa experiencia pues antes le pasò lo mismo con las Águilas..Su lugar fue tomado por Yefry Sierra, un desconocido en todo sentido, de solo 35 años.Sierra estaba en operaciones de beisbol del equipo, tuvo experiencia de pelotero (infielder), y luego coach del Escogido.. A ver si arregla las cosas.