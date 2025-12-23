Toros superan 6-3 a las Águilas en su último partido

En un partido de dos equipos clasificados al round robin, Alen Hanson conectó un doblete remolcador en el noveno episodio, inning en el que los Toros del Este anotaron dos carreras para sentenciar la victoria ante las Águilas Cibaeñas 6-3.

Cinco de las seis carreras de los Toros fueron remolcadas por cinco jugadores diferentes: Gilberto Celestino, Brayan De La Cruz, Jeimer Candelario, Alex Hanson y Manuel Peña.

Por las Águilas, el más destacado fue Elih Marrero al batear de 3-2 con una anotada.

Para los Toros fue su triunfo número 27, y terminaron con 22 derrotas.

Las Águilas culminaron la temporada con marca de 32-16.

Ambos equipos jugaron 49 partidos, pues el del pasado lunes quedó cancelado.