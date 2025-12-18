JIMMY PAREDES, UN CAPITÁN ATÍPICO

Los Leones del Escogido tienen un capitán atípico, cuya valía no se refleja necesariamente en el average, carreras impulsadas, jonrones, WAR, OBP, OPS ni en ninguna de las estadísticas de nueva generación.

El veterano Jimmy Paredes, un jardinero reservista que a menudo está fuera de roster, tiene bien ganado ese rango por una actitud positiva que no cambia ni en los peores momentos del equipo.

Son sus compañeros y los mangers que ha tenido el Escogido en los últimos diez los que resaltan el aporte de Jimmy, que tampoco se verá en la hoja de anotación.

Elogios del dirigente

“Para mí, Jimmy Paredes, es el motor de este equipo”, destaca el dirigente del Escogido, Ramón Santiago, quien asumió las riendas del mismo el día uno de este mes tras reemplazar al puertorriqueño Alex Cintrón, quien compiló foja de 13-18.

“Jimmy es al que todos los muchachos respetan. Es muy especial en este clubhouse, que me hace el trabajo más fácil porque es el mejor compañero que puede tener un jugador”, subraya.

“No hay en el juego nada más importante que ser un buen compañero. Cuando las cosas no están saliendo bien, él nunca deja que ellos bajen la cabeza”, precisa.

Santiago enfatiza que aunque esté fuera de roster, el outfielder de 37 años viaja a los encuentros del interior para motivar, aconsejar e imprimir energía positiva desde que entra al camerino.

“En realidad, yo siento que ellos necesitan el apoyo mío y viajo a pesar de no estar en roster porque, además, me sentiría incómodo en la casa sin poder ayudar”, declara Paredes, un sicólogo natural, cuya inteligencia va más allá del cuarto grado que cursaba y no pudo terminar en la Escuela Rafaela Santaella, del kilómetro 12 de Haina, donde nació, porque el béisbol se cruzó en el camino al llegar la firma para el profesionalismo.

Por las destrezas que tenía dibujando parecía que se inclinaría por estudiar arquitectura posteriormente en una de las casas de altos estudios.

La vocación que también tiene por la sicología le tienen pensando seriamente culminar el bachillerato y estudiar esa carrera para aplicarla con mejores herramientas teóricas como “mentor coach” en los equipos de béisbol.

Señala que el béisbol es un deporte complicado, en el que el pelotero no va a dar hit todos los días, que no tendrá siempre el ánimo en un ciento por ciento, y que por eso es clave hablar con ellos para levantarlo y así de alguna manera puedan contribuir con el conjunto.

Paredes fue adquirido en noviembre de 2014 por el conjunto escarlata desde los Gigantes del Cibao a cambio de los lanzadores de liga menor Enosil Tejeda y Miguel Almonte, más el octavo turno del sorteo de novatos de 2015, que resultó ser el también serpentinero Marcos Molina

“Verdaderamente es una tremenda persona. Una persona que siempre trata de tener el equipo en armonía, junto”, destaca, por su lado, el joven guardabosques Steward Berroa, quien permaneció tres años con el Escogido antes de ser enviado a las Águilas Cibaeñas en una canje por el también outfielder Alexander Canario.

”Jimmy trata de hacer que el que llegue nuevo, como yo, que llegué nuevo al equipo, se sienta bienvenido. Es una persona bien chévere que siempre va a tener un lado especial en mi corazón”, expresa Berroa.