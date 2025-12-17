Leones derrotan a las Águilas y siguen en tercer lugar

Los Leones del Escogido se mantienen firmes en el tercer lugar de la tabla de posiciones tras vencer este miércoles a las Águilas Cibaeñas 8-5 en el estadio Cibao.

El triunfo mantiene empatados a los escarlatas (21-25) con las Estrellas Orientales. Las Águilas siguen en primero con 30-15.

Los campeones nacionales y del Caribe madrugaron con una vuelta en la misma primera entrada contra Dinelson Lamet, a quien luego de dos outs, Sócrates Brito le conectó un doble al central, anotando con un sencillo de Yainer Díaz a la misma zona.

En el segundo acto, los melenudos continuaron al ataque cuando Franchy Cordero abrió con doble al jardín derecho, pasó a tercera con elevado de Jonathan Araúz al bosque izquierdo y anotó con lanzamiento salvaje de Lamet. José Marmolejos pegó otro tubey al prado derecho y alcanzó el plato con otro pitcheo desviado de Lamet.

Los locales fabricaron una anotación con sencillos consecutivos de Ezequiel Durán al central y Alberto Rodríguez al jardín derecho para colocar corredores en las esquinas ante Travis Lakins, a quien Jerar Encarnación le pegó elevado de sacrificio al jardín derecho para que Durán entrara en carrera.

Lakins (3-0) se presentó en cinco entradas de solo una rayita tres hits y un boleto para ganar el juego.

Los rojos marcaron tres veces más en el sexto, que inició Yoan López, a quien con corredores en las esquinas y un out, Marmolejos le conectó incogible al bosque derecho para empujar la número cuatro de los capitaleños en las piernas de Pedro Severino. Un doble robo permitió a Araúz llegar a la goma con la quinta de los visitantes y a Marmolejos a la intermedia desde donde anotó con indiscutible de Jonathan Guzmán al prado izquierdo.

Las cuyayas reaccionaron con un jonrón con dos a bordo entre los jardines izquierdo y central por parte de Elih Marrero frente a Carlos Teller, pero los escogidistas sumaron dos más en el octavo, ayudados por un doble remolcador de Marmolejos al bosque derecho contra Jonathan Hernández.

El salvamento fue para Aneurys Zabala (1) al tirar el noveno en blanco. El lanzador derrotado fue Lamet (1-3) al permitir las tres primeras carreras de los Leones.

Por los melenudos, Marmolejos bateó de 4-3, con dos dobles, dos producidas, dos anotadas y una base robada; Guzmán, de 4-2, con dos empujadas; Brito, de 5-2, con doble, una anotada y una base robada, y Navarro, de 5-2, con una anotada. Por los santiagueros, Marrero se fue de 3-1, con cuadrangular, tres remolcadas, una anotada y transferencia, y Juan Lagares, de 3-1, con una impulsada y una anotada.

Este jueves es día libre en LIDOM, por lo que el Escogido volverá a la acción el viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal para recibir a los Toros del Este a las 7:15 de la noche.