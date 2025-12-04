La carrera por el MVP de LIDOM

La competencia por el premio de Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana está muy interesante. Un vistazo a los principales candidatos, con estadísticas hasta el miércoles.

miguel sanó, estrellas

Es cierto que Sanó ha perdido más de la mitad de los juegos de las Estrellas, pero su producción ha sido tan aplastante que será un sólido candidato si puede permanecer en el terreno el resto de la serie regular. El poderoso designado encabeza la liga en cuadrangulares (9) y está segundo en carreras remolcadas con 22 pese a jugar apenas 16 partidos. Su OPS es 1.282. Restándole 13 partidos, podría terminar con números de “MVP” si mantiene el ritmo actual.

gilberto celestino, toros

El abridor en la alineación de los Toros está teniendo una excepcional temporada. Batea .339/.462/.391 y es líder en carreras anotadas (28), bases robadas (19) y bases por bolas (27). Celestino es segundo en OBP, tercero en hits y aún no ha sido puesto fuera en intentos de robo. Ha combinado toda esa producción ofensiva con excelente defensa en el prado central.

bryan de la cruz, toros

Con un promedio de .333 con hombres en posición de anotar, De la Cruz ha aprovechado muy bien las ocasiones en que ha encontrado a Celestino en circulación. El jardinero promedia .309/.376/.509 con cinco para la calle y 28 remolques. Notar que Aderlin Rodríguez fue líder de la liga y JMV del circuito con esa cantidad de impulsadas en la temporada anterior. De la Cruz tiene ritmo para pasar de 40 vueltas producidas.

cristhian adames, licey

A los 34 años, Adames está en su mejor temporada en LIDOM. Es el líder de los bateadores con promedio de .364, exhibiendo OBP de .431 y Slugging de .500. También es segundo en hits con 40. Tiene un promedio con hombres en posición de anotar de .375 y se ha cansado de traer carreras importantes para el equipo azul, siendo el bateador más consistente de esa franquicia.

ezequiel durán, águilas

Pese a integrarse un poco tarde, se puede argumentar que Durán es la pieza principal en el engranaje ofensivo de un dominante equipo aguilucho que ganó 24 de sus primeros 32 partidos. El talentoso “big leaguer” batea .329/.398/.488 con un robusto .385 con corredores en espera de remolque. Además, ha jugado unas seis posiciones en esta temporada.

raimel tapia, estrellas

El jardinero de los verdes ha sido modelo de consistencia a lo largo de la estación, bateando .355/.395/.461 y encabezando la liga en hits conectados con 50. Ha formado una excelente combinación con Ismael Munguía como bateadores que preparan la mesa para los cañones en la alineación del equipo oriental.