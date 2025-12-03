Miguel Sanó conecta dos jonrones para guiar a las Estrellas frente a los Gigantes

Las Estrellas derrotaron la noche de este miércoles a los Gigantes del Cibao en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

Miguel Sanó conectó dos cuadrangulares, remolcó tres carreras y anotó otras dos. Sanó totaliza nueve vuelacercas y 22 vueltas empujadas en el torneo.

Para Sanó fue su tercer partido con al menos tres carreras remolcadas. El 17 de octubre empujó cuatro ante los Leones del Escogido, mientras que el 29 de ese mismo mes produjo tres ante las Águilas Cibaeñas.

La victoria les permite a las Estrellas comandar el tercer puesto de la tabla de posición con marca de 16-19, así como igualar la serie particular ante los Gigantes 4-4 en el actual torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal, en opción a la copa Banreservas.

En el noveno, los Gigantes montaron una rebelión ante el relevista Patrick Weigel, quien permitió dos carreras por un sencillo de Samad Taylor con apenas un out, situación que llevó al dirigente Carlos Paulino sustituirlo por Oddy Núñez, quien obligó a Luis García Jr. a batear para doble matanzas para concluir el partido.

Oscar de la Cruz (3-2) fue el lanzador ganador, mientras que Alberto Pacheco (0-1) cargó con la derrota. En tanto, Oddy Núñez se acreditó su primer salvamento del torneo.

Para De la Cruz fue su segundo triunfo en la actual campaña ante los Gigantes, ambas en el Estadio Julián Javier.

El equipo de la enseña verde descansa este jueves, pero estará de regreso a la acción este viernes cuando reciban la visita de los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7:30 de la noche. Enny Romero es el lanzador señalado para enfrentar a los taurinos.

Por las Estrellas abrió el partido Oscar de la Cruz, quien lanzó cinco entradas y un tercio de dos hits, tres carreras (todas limpias), tres boletos y tres ponches. Fue sustituido por Jefry Yan (6), Jhan Maríñez (8), Patrick Weigel (9) y Oddy Núñez (9).

De su lado, por los Gigantes inició Daniel Mengden, con labor de cuatro episodios, dos imparables, dos carreras, dos transferencias y dos bateadores abanicados. Fue reemplazado por Alberto Pacheco (5), Aidan Anderson (5), Antonio Santos (6), Tayron Guerrero (8) y Hansel Robles (9).