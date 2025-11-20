Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La influencia infantil en la Lidom

Horacio Nolasco

En los últimos años hemos visto el estadio Julián Javier más alegre que de costumbre, eso debido a la presencia constante de miles de niños en la casa de los dos veces campeones nacionales Gigantes del Cibao.

Una iniciativa de la administración del equipo cibaeño y coordinado por el propulsor deportivo Abelardo Peña Reyes, un ángel que ha estado ligado toda su vida al desarrollo del béisbol infantil, quienes realizan una labor ciclopea a favor de las pequeñas ligas.

Llama la atención que la mayoría de esos niños, incluyendo chicos de lugares tan distantes como Samana o Puerto Plata, no tienen los recurso económicos pertinentes, acuden a una especie de sueño al que solo pueden acceder a través de los medios electrónicos.

Procedentes de las provincias del Cibao Central (Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat y hasta de Puerto Plata) y Nordeste (Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez) los niños son transportados en autobuses desde su lugar de origen y entran gratis al estadio Julián Javier. En los próximos días serán invitados chicos de las provincias de la Línea Noroeste.

Los infantes tienen la oportunidad de conocer los jugadores; además se les da un recorrido para que conozcan las diferentes áreas que componen el estadio, como el club house, las jaulas de bateo, las oficinas administrativas y técnicas del equipo; los palcos de transmisión y prensa. También se incluye un brindis y presentes para las ligas infantiles.

Abelardo Peña coordina con semanas de antelación la ruta de las diferentes ligas y ciudades que visitarán la casa de los Potros cada partido.

Aparenta una idea poco atractiva para algunos, sin embargo el alcance social de darle la oportunidad a esos chicos de diferentes puntos de la vasta región del cibao será clave para ampliar el fanatismo de los Gigantes del Cibao.

