Enmanuel Clase, la sinrazón y una cuestión personal

La fiscalía de New York ha acusado formalmente a los lanzadores Enmanuel Clase y Luis Ortiz de haber apostado o amañado los partidos en los que lanzaban, eso nos lleva a meditar sobre la fuerza de la razón y el absurdo de como se mueven las cosas en el entorno de los jugadores.

Ortiz y Clase se han metido en un tremendo lío de apuestas (el cerrador ha dicho que las llamadas estaban relacionadas con jugadas de gallos). Obtuvieron beneficios pírricos, de apenas unos miles de dólares, de acuerdo a la acusación para ambos. Clase, es uno de los mejores cerradores del negocio, debió ganar 4.9 millones de dólares en 2025, beneficios brutos en su carrera de 11.6 MM y tenía pendiente 6.4 MM en 2026, más dos opciones de los Guardianes para 2027 y 2028 por 10 MM cada una.

En mi caso particular nunca me ha llamado la atención ni el fumar, por el asunto de sinusitis genética por parte de mi abuela María José Cordero y todos sus descendientes, mucho menos el ir a una banca o algo parecido a pendejear viviendo de sueños (hasta hoy no conozco un banquero pobre). Desde que tengo conciencia me impusieron en el disco duro que esos dos vicios eran peligrosos.

Los que me conocen de toda la vida saben de mi pasión por el béisbol. En mi juventud andaba todos los estadios Lidom y estaba al tanto del más mínimo detalle de cada cosa en MLB y en nuestra liga; ni hablar de las discusiones y polémicas en las que nunca perdía, como mucho empataba.

Al llegar la pelota invernal a San Francisco de Macorís me inicié, o más bien aparecí, en los medios con un fin simple, estar cerca de los peloteros, ser amigo de ellos, entrevistarlos, hacerme fotos con ellos, compartir en eventos; jamás pensé durar 30 años disfrutando de una labor que me ha abierto puertas jamás imaginadas.

Volviendo a los peloteros, ellos siempre creen tener la razón. Mientras está en Ligas Menores el jugador es el amigo de todos, sin embargo desde que pisan un terreno de Grandes Ligas la obnubilación se apodera de muchos, llevándolos a creerse la película, a verse como las grandes estrellas de Hollywood.

Tu le hablas a esos chicos de como es la vida y sin el más mínimo reparo te dicen en tu cara, a mi me pasó varias veces, que ellos se ganan su dinero y no necesitan que nadie les diga como invertir sus ganancias. Años después nos topamos con algunos, incluyendo ex millonarios, coachando en Lidom, económica y socialmente llevándoselos el diablo.

Los recientes casos de Ortiz (en libertad bajo fianza) y Clase, apenas inicia el proceso de acusación, al final de cuentas nos llaman a reflexión, a ver que la sinrazón de no dejarse guiar de gente inteligente como lo han hecho los Juan Soto, Sammy Sosa o Alex Rodríguez, los ha llevado al fondo del abismo.