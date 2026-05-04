Abinader ordena la "detención inmediata" de intento de explotación minera en San Juan

Tras varias semanas de denuncias y protestas, el presidente Luis Abinader ordenó la “detención inmediata” de “cualquier actividad” relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan.

El mandatario indicó que la decisión de detener el proyecto minero se realiza conforme a lo establecido la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, en donde se señala que si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó Abinader.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente de la República manifestó que durante su gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, y que no existe una autorización alguna para su explotación.

El jefe de Estado indicó que el proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010, bajo gestiones encabezadas por el expresidente Leonel Fernández; por igual, señaló que en los años 2015 y 2018, cuando el país estaba dirigido por Danilo Medina, se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.

La decisión gubernamental se realiza luego de que cientos de personas marcharan el domingo en rechazo proyecto minero en San Juan.

La multitud que salió en una marcha-caravana desde el Arco del Triunfo, en San Juan de a Maguana, recorrió las calles del municipio hasta llegar al muro de la Presa de Sabaneta, donde protestaron en rechazo al proyecto minero Romero en la Codillera Central.

El proyecto era una iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, desarrollada a través de su división en República Dominicana, la cual consiste en un yacimiento de oro, cobre y plata, con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares, según la empresa.

GoldQuest buscaba explotar los minerales mediante minería subterránea, argumentando que tendría menor impacto ambiental que la minería a cielo abierto.