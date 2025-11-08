Los Tigres del Licey rinden homenaje a Matilde Dargam en aniversario 118

Los Tigres del Licey rindieron homenaje a la señora Matilde Dargam, vicepresidente de la rama femenina del Club Atlético Licey, previo al partido contra los Toros del Este este viernes siete de noviembre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el aniversario 118 de la organización.

El equipo de los Tigres del Licey fue fundado el siete de noviembre de 1907 y desde allí, ha venido cosechando un camino repleto de gloria y tradición, siendo el máximo ganador de República Dominicana y el Caribe. Durante su historia, el glorioso conjunto azul ha desarrollado diversas actividades filantrópicas a favor de la comunidad entre los cuales Dargam ha sido pieza fundamental.

Doña Matilde Dargam es dueña de una vida dedicada al servicio, solidaridad y compromiso con altos valores que engrandecen el club. Su nombre ha estado ligado al quehacer social de la institución trabajando con pasión, sensibilidad y entrega, llevando ayuda a comunidades vulnerables, visitando escuelas, actividades benéficas, recaudaciones y jornadas de apoyo a quienes más lo necesitan.

Actualmente el Licey desarrolla distintos programas como “Estudiar es Primero”, “Lee y Aprende”, “El Tour de El Tiguerito”, “Licey Blue Planet”, entre otros y se realizan visitas y donaciones a centros de acogida de menores de escasos recursos, hospitales, hogares de ancianos y otros, en los que participan las Damas de la Rama Femenina, jugadores y la mascota “El Tiguerito”.

Doña Matilde Dargam recibió una placa de reconocimiento de la mano del presidente Miguel Guerra Armenteros y fue homenajeada con un video tributo en la pantalla del jardín central. Además, fue la encargada del lanzamiento ceremonial de la primera bola con su sobrino Cornelio Peña como su receptor de honor.

Dargam fue acompañada por toda la Rama Femenina, Mercedes Elmedusí, presidenta de la Rama Femenina azul y las señoras Yadinas Vásquez de Guerra, Joselyn Baba de Pichardo, Sandy Pou de Fernández, Matilde Nivar de Alsina, Natasha Soñé de Aybar, María del Carmen Ricart de González, Lil Español de Ravelo y Olga Reyes de Úbeda.

Además, estuvo presente en la ceremonia toda la Junta Directiva: Miguel Guerra, presidente, Domingo Pichardo, vicepresidente, Miguel Ángel Fernández, tesorero y los directivos Ricardo Ravelo, Jaime Alsina, Federico González y Tancredo Aybar.

Los azules celebran 118 años de gloria y tradición con música en vivo con la intervención del artista urbano Bullin 47 y numerosos regalos de nuestros patrocinadores a los primeros fanáticos en asistir. Además, como de costumbre, fue premiado el fanático número 118 en llegar al estadio.