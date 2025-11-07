El cañonero japonés Munetaka Murakami será puesto en el sistema de posta

La cuenta regresiva para la llegada de Munetaka Murakami a las Grandes Ligas está oficialmente en marcha.

Los 30 clubes de MLB serán informados el viernes que Murakami estará disponible mediante el sistema de posta por los Tokyo Yakult Swallows, y su ventana oficial de negociación se abrirá el sábado por la mañana a las 8:00 a.m. ET.

Murakami tendrá hasta las 5:00 p.m. ET del 22 de diciembre para llegar a un acuerdo con un equipo de las Mayores. Si todavía no ha firmado para ese momento, su ventana de negociación expirará y regresará a los Swallows.

El traslado de Murakami a la Gran Carpa ha estado en proceso durante meses. En diciembre pasado, se informó que la temporada 2025 sería su última en el Béisbol Profesional Nipón (NPB), mientras que el presidente del equipo y propietario interino de Yakult, Tetsuya Hayashida, dijo a varios medios japoneses en junio que el club estaba "dispuesto" a colocar en el sistema de posta al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Central y cuatro veces todoestrella.

Murakami ha jugado la mayor parte de sus encuentros en la tercera base, aunque algunos creen que podría adaptarse mejor como primera base en las Mayores. El toletero de 6 pies 2 pulgadas y 213 libras conectó 246 jonrones en 892 juegos, incluida una campaña de 56 vuelacercas en el 2022 que rompió el récord de 58 años de Sadaharu Oh de más jonrones en una sola temporada para un jugador nacido en Japón.

Murakami también ganó la Triple Corona ese año a los 22 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la liga en lograr esa hazaña.

"Tiene un poder legítimo", dijo un scout que ha visto a Murakami varias veces. "Debería trasladarse a las Mayores".

Los Yankees, Mets, Marineros, Filis, Gigantes y Medias Rojas están entre los clubes que se espera tengan interés en Murakami, uno de los dos cañoneros japoneses que se espera den el salto a MLB este invierno. Kazuma Okamoto de los Gigantes de Yomiuri, seis veces todoestrella y tres veces campeón de jonrones en Japón, también es probable que sea posteado.

Las lesiones limitaron a Murakami a sólo 56 partidos en el 2025, aunque disparó 22 bambinazos con 47 carreras impulsadas y un OPS de 1.043 en esos compromisos.

Sabiendo la probabilidad de que Pete Alonso se saliera de su contrato (como lo hizo), el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, fue a Japón en agosto para ver a Murakami, quien conectó un jonrón de oro con Stearns presente. Los Marineros enfrentan la pérdida tanto del primera base Josh Naylor como del antesalista venezolano Eugenio Suárez en la agencia libre, lo que los convierte en un pretendiente lógico para Murakami.

Murakami ofrece una serie de posibilidades para los Filis, que podrían perder a Kyle Schwarber y sus 56 vuelacercas en la agencia libre. Filadelfia podría mover a Bryce Harper de regreso a los jardines para abrir un espacio en la inicial, o los Filis podrían cambiar al tercera base Alec Bohm, quien entra en su último año antes de la agencia libre. Los Medias Rojas podrían usar a Murakami en la primera base, o si Alex Bregman firma en otro lado, tendrían una vacante en la antesala.

San Francisco, que tiene a Matt Chapman en la tercera base y al dominicano Rafael Devers como bateador designado, podría usar a Murakami en la inicial, aunque Bryce Eldridge -- el prospecto Nro. 1 de San Francisco y Nro. 12 en el Top 100 de MLB Pipeline -- podría estar listo para asumir funciones en la inicial, haciendo que los Gigantes sean menos compatibles que otros clubes.

Si hay una posible señal de alerta para los equipos de Grandes Ligas, es la tasa de ponches de Murakami, que ha aumentado significativamente en las últimas tres campañas. Abanicó en más del 30% de sus turnos al bate durante sus dos primeras temporadas, pero redujo esa tasa a entre 20.9% y 22.3% desde el 2020 hasta el 2022. En las últimas tres campañas, esa tasa ha aumentado nuevamente a entre 28.1% y 29.5%, incluida una temporada de 180 ponches en 610 apariciones al plato en el 2024.

También es motivo de preocupación la tasa de boletos de Murakami, que ha bajado de un mínimo personal del 19.3% en su monstruosa campaña del 2022 al 14.3% este último año. Murakami posee un porcentaje de embasarse de por vida de .394, aunque ha disminuido a los .370 en cada una de las últimas tres temporadas después de rondar entre .408 y .458 desde el 2020 hasta el 2022.

"Los números de ponches y boletos pueden asustar a algunos equipos", expresó un ejecutivo de la Liga Americana el mes pasado. "Tiene un gran poder, pero parece haber muchos huecos en ese swing".

Murakami cumplió 25 años en febrero, por lo que no estará limitado al dinero del fondo de bonificación internacional como lo estuvo Roki Sasaki la temporada baja pasada. Los jugadores que tienen al menos 25 años y han jugado como profesionales en una liga extranjera reconocida por Major League Baseball durante un mínimo de seis campañas están exentos de esas restricciones. Los jugadores de la NPB no son elegibles para la agencia libre sin restricciones hasta que hayan disputado nueve temporadas, por lo que Murakami debe ser posteado por Yakult si quiere mudarse a MLB.

Será interesante ver qué tipo de contrato exigirá Murakami, ya que los acuerdos más grandes firmados por jugadores de la NPB que llegan a las Mayores han sido mayormente para lanzadores como Yoshinobu Yamamoto (12 años, US$325 millones antes de la temporada del 2024), Masahiro Tanaka (siete años, US$155 millones en el 2014) y Kodai Senga (cinco años, US$75 millones antes de la campaña del 2023).

Los mejores contratos para jugadores de posición japoneses han sido para Masataka Yoshida (cinco años, US$90 millones antes de la temporada del 2023) y Seiya Suzuki (cinco años, US$85 millones en el 2022), mientras que Jung Hoo Lee, quien brilló en la Liga KBO de Corea del Sur durante siete años, recibió un contrato de seis años y US$113 millones de los Gigantes antes de la campaña del 2024. Ninguno de esos jugadores poseía el poder de Murakami, algo que no se ha visto en un jugador que da el salto de la NPB a MLB desde Hideki Matsui hace más de dos décadas.

Habrá grandes nombres en el mercado de esquinas del cuadro interior/bateador designado este invierno -- Schwarber, Bregman, Alonso, Suárez y Naylor son todos agentes libres -- así que, aunque Murakami es una especie de enigma, podría convertirse en una alternativa para los clubes que encuentren demasiado alto el precio de venta de esos jugadores establecidos de MLB.