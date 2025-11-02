Gran Serie Mundial

Este clásico de octubre de 2025 en Grandes Ligas fue excepcional, y los motivos sobran. El año pasado, la serie fue desabrida y rápida porque los Yanquis no ofrecieron competencia a los propios Dodgers, perdiendo en apenas 5 juegos (4-1).

Ahora la pelea fue dura. No solamente se extendió al máximo de 7 juegos, también hubo dos partidos extrainnings, y ambos se decidieron por jonrones (los dos a favor de los Dodgers).

El juego 3 se extendió a un máximo de 18 innings y fue decidido por un jonronazo de Freddie Freeman casi a las 3 de la mañana. Fue histórico, pero también espectacular, inmenso, y mucha gente salió de allí amando mucho más al béisbol.

El juego 7 parecía que terminaría cuando los Dodgers bateaban en el 8vo inning (perdían 4-3), pero llegó un tablazo de Max Muncy ante el novato sensación Trey Yesavage que acercó el marcador a 4-3.

Y el estadio Rogers Centre se convirtió en un cementerio en total silencio cuando, en el noveno, con un out, un llamado Miguel Rojas (venezolano no famoso, jugador sustituto) dio otro tablazo, ahora contra el cerrador de Toronto Jeff Hoffman. Increíble momento que dejó a los locales pasmados. Y todo, porque los Azulejos estaban a 2 outs de la corona, y en el montículo el “infalible” Hoffman, un cerrador que significaba seguro de vida.

En los extrainnings, el décimo pasó sin pena ni gloria. Toronto nada pudo hacer, mientras el japonés de hierro, Yoshinobu Yamamoto, se presentaba al montículo desde el noveno para hacer maravillas, el mismo hombre que había abierto el juego del día anterior, el viernes, y tirado 6 entradas.

Shane Bieber, veterano de Toronto, lanzaba cuando apareció otro jonronazo de Will Smith en medio del inning 11, y eso marcó toda la pauta.

Y para meter más emoción al ambiente, en el cierre de la entrada 11, Toronto tenía corredores en 3ra y 1ra, un out, y Alejandro Kirk, el mexicano cuarto bate, conectó rodado al short para doble play, culminar el juego y otorgar a los Dodgers su segundo título seguido.

Toronto ganó los juegos 3 y 4, y regresó a casa con ventaja de 3-2, necesitando solo una victoria para coronarse por vez primera en 32 años. Pero los Dodgers vencieron el viernes 3 por 1, con Yamamoto encabezando y un relevo variado que culminó con Tyler Glasnow tirando el noveno. También ese día el juego terminaría con una doble matanza desde el left field hacia la segunda base.

MÁS DETALLES:

En el juego 7, el mánager Dave Roberts eligió a Shohei Ohtani como abridor, pero este no duró mucho. Fue atacado en el tercero por jonrón de tres de Bo Bichette y enviado a las duchas. De ahí en adelante lanzó todo el mundo, incluyendo a Blake Snell y Yamamoto.

Los tres jonrones decisivos para los Dodgers fueron conectados por jugadores no protagonistas de poder. Es decir, Miguel Rojas, Max Muncy y Will Smith son nombres distintos a Ohtani, Freeman, Mookie Betts y Teoscar Hernández, la mayoría de ellos con una serie mala ofensivamente.

Dave Roberts logra su tercer anillo de campeón de Serie Mundial como mánager, habiendo ganado anteriormente en 2020 y 2024. Eso significa que ya está haciendo carrera para el Salón de la Fama, creo. En sus 8 años como dirigente de los Dodgers, ha asistido a playoffs siempre y ha perdido dos Series Mundiales.

Al ganar la corona dos años seguidos, esto ocurre por vez primera en 25 años. Los Yanquis fueron campeones tres años corridos, de 1998 a 2000.

Max Scherzer, de 41 años, se convirtió en el abridor de más edad para un juego 7 de Serie Mundial.

Vladimir Guerrero Jr. manifestó toda su frustración llorando la derrota posjuego. Sin embargo, tuvo par de jonrones y 3 empujadas, pero sus números grandes fueron en toda la postemporada, un total de 18 juegos: de 73-29, promedio de .397, ocho jonrones, 15 empujadas, OBP de .397 y OPS de 1,289. Impresionantes números, y Vladi está en la antesala de convertirse en una megaestrella. El año próximo, por cierto, inicia su gran contrato de US$500 millones.

Yamamoto se ganó bien su premio MVP, y en postemporada su dominio fue grande. Récord de 5-1, efectividad de 1.45, con 37.1 innings y 33 ponchados. Ahora viene la agencia libre, y veremos cómo se transformará Toronto.

DE LIDOM:

Problemas del terreno de juego obligaron ayer la suspensión de Águilas-Gigantes en SFM. Las Águilas están arrasando en el torneo con 8-1, y las Estrellas de Ángel Ovalles y Fernando Tatis pasan trabajo con 7 derrotas al hilo. Y como ya terminaron las lluvias (dizque) y también la Serie Mundial, se supone que ya inició Lidom.