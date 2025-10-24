Vladdy Jr. y Teóscar, “compadres” y ahora contrincantes por un anillo

Empezando con la temporada de novato de Vladimir Guerrero Jr. en el 2019 en los Azulejos, el toletero dominicano siempre contaba con el apoyo de su compatriota y amigo Teóscar Hernández, quien había llegado al equipo canadiense en el 2017 vía un cambio con los Astros.

En los cuatro años en que jugaron juntos en Toronto desde aquel 2019 hasta el 2022, Guerrero y Hernández forjaron una estrecha amistad que sigue hasta hoy en día. Después de que los Azulejos eliminaran a los Marineros en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes, Hernández – ya sabiendo que él y los Dodgers disputarían el Clásico de Otoño al barrer a los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional -- se aseguró de llamar a su amigo y felicitarlo. Ahora, en Toronto, los dos estarán en equipos contrarios en la Serie Mundial desde el viernes en el Rogers Centre con el choque entre los Dodgers y los Azulejos.

“Súper contento de que sea aquí”, djio Hernández, toletero que busca un segundo anillo consecutivo vistiendo el uniforme de Los Ángeles. “Siempre hablábamos de eso en el offseason (la temporada muerta) cuando estábamos aquí juntos. El sueño era llegar a la Serie Mundial, obviamente, y ganarla. Y estar aquí ahora, enfrentándonos uno al otro, es algo bien emocionante”.

Cuando Guerrero tuvo su ascenso tan esperado en Toronto en el 2019 a los 20 años, Hernández tenía 26 y se encontraba en su segunda campaña completa en Grandes Ligas, siendo ya un veterano del béisbol profesional. Guerrero, por supuesto, se había criado cerca del béisbol de alto nivel, acompañando a su padre, el Salón de la Fama Vladimir Guerrero Sr., en los estadios de Grandes Ligas. De cualquier manera, Guerrero sí necesitaba su cuota de apoyo fuera del terreno como jugador joven. Hasta hoy en día, se refiere a Hernández como “un hermano mayor” al recordar aquellos tiempos.

“Lo veo como un hermano mayor y me siento muy orgulloso de que él pueda estar en el otro equipo que está participando en la misma Serie Mundial que nosotros”, comentó Guerrero, quien arrasa en esta postemporada con línea de bateo de .442/.510/.930 (OPS de 1.440), seis jonrones y 12 empujadas. “Somos compadres. Para mí, le deseo lo mejor y sé que él desea lo mejor para mí. Gane quien gane, vamos a seguir como amigos”.

Seguir como amigos es algo muy común en el deporte profesional, y de manera bien marcada en el béisbol. Entre ligas menores y las Mayores, los cambios de organización suceden todos los días y son innumerables. En la gran mayoría de los casos, las amistades forjadas como compañeros de equipo perduran, aun cuando se trata de contrincantes en el mayor escenario del béisbol como el Clásico de Otoño.

“Va a ser divertido ver eso de Teo y Vlad”, comentó el relevista de los Dodgers, Tanner Scott. “Siempre quieres ver a tu amigo triunfar, pero de alguna manera también quieres ser mejor que él, ¿verdad? En este juego, forjas amistades que van a ser para toda la vida. Al final, es una competencia amistosa”.

Entonces, ¿de qué se han tratado las conversaciones entre Guerrero y Hernández desde que supieron que iban a estar en equipos contrarios para la Serie Mundial?

“A disfrutarla; cada quien tratar de hacer su trabajo para ayudar al equipo”, afirmó al respecto Hernández, quien lleva cuatro cuadrangulares y 11 impulsadas en la presente postemporada. “Al final, cada quien va a competir por su equipo. Toda la suerte del mundo para él. Él sabe que lo quiero mucho, pero nosotros vamos a tratar de ganar”.

Efectivamente, a tratar de ganar.

“Formas estrechas amistades, pero cuando pisas el terreno, es como que te pones en modo de juego”, dijo Scott, hablando de la dinámica general de tener a buenos amigos del otro lado. “Cuando estás fuera del terreno, siempre somos amigos. Pero cuando cruzas las líneas, es como entrar en un campo de batalla. Yo siempre digo que entras a una guerra. Claro, eres buen amigo del contrincante, pero también quieres ganarle la partida y ser mejor que él, especialmente en ciertos momentos”.

De ganar los Azulejos, Guerrero tendrá su anhelado anillo, no sólo para él, sino para su papá, quien nunca alzó el trofeo de campeón en Grandes Ligas. De ganar los Dodgers, Hernández tendrá su segunda corona consecutiva, después de jugar en el último año de su contrato anterior con Los Ángeles en el 2024 y renovar con ellos durante el invierno pasado por tres temporadas y US$66 millones.

“Ahorita que se acabe todo, tenemos una comida en la casa, la familia de él y la familia mía”, dijo Guerrero acerca de Hernández. “Obviamente, es mi compadre y no importa lo que pase, sé que vamos a estar orgullosos cada uno de nosotros”.