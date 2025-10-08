Vladimir Guerrero Jr. y Toronto eliminan a los Yankees

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y George Springer impulsaron una carrera cada uno y ocho lanzadores de Toronto silenciaron a los Yankees de Nueva York en una victoria de 5-2 el miércoles por la noche que envió a los Azulejos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Nathan Lukes proporcionó un sencillo de dos carreras y Addison Barger tuvo tres de los 12 hits de Toronto mientras los molestos Blue Jays, enviando fouls a lanzamientos difíciles y poniendo la pelota en juego consistentemente, se recuperaron de inmediato después de desperdiciar una ventaja de cinco carreras en la derrota del martes por la noche en el Yankee Stadium.

El campeón de la División Este de la Liga Americana, Toronto, se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco por 3-1 y será anfitrión del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al mejor de siete el domingo contra los Tigres de Detroit o los Marineros de Seattle.

Está previsto que esos equipos decidan su serie de playoffs el viernes en el Juego 5 en Seattle.

Jeff Hoffman retiró a Austin Wells con las bases llenas al final de la octava entrada y consiguió un salvamento con cuatro outs para los Blue Jays, que se encaminaban a su octava Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los únicos banderines de Toronto llegaron en 1992 y 1993, cuando el club ganó dos títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Ryan McMahon conectó un jonrón para los Yankees, que no pudieron evitar la eliminación por cuarta vez en esta postemporada y no pudieron repetir como campeones de la Liga Americana.

A pesar de la magnífica actuación de Aaron Judge en los playoffs tras sus problemas en octubre, el toletero estrella de 33 años sigue sin ganar un anillo de la Serie Mundial. Nueva York sigue buscando su 28.º título, el primero desde 2009.

Lukes puso el marcador 4-1 con un sencillo de dos carreras después de que un error del segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., le costara al abridor novato Cam Schlittler la oportunidad de superar la séptima con un doble play para terminar la entrada.

Myles Straw, quien ingresó como suplente para defender los jardines, agregó un sencillo productor en el octavo después del doblete inicial de Alejandro Kirk.

Con el marcador empatado a 1, Ernie Clement conectó un sencillo al abrir la quinta entrada de Toronto y llegó a tercera cuando el bateador número 9, Andrés Giménez, conectó un sencillo por el centro. Clement, quien había conectado nueve hits en la serie, anotó con un elevado de sacrificio de Springer.

El abridor de Toronto, Louis Varland, quien permitió jonrones decisivos el martes a Judge y Chisholm en relevo, se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en perder un juego de postemporada y comenzar al día siguiente.

Varland lanzó una entrada y un tercio sin permitir carreras y con dos ponches, seguido de un desfile de siete relevistas. Ninguno de ellos logró más de cinco outs, pero todos fueron efectivos.

Por otro lado, Schlittler se unió a Dakota Hudson (2019 para St. Louis) como los únicos novatos en la historia de las Grandes Ligas en hacer sus dos primeras aperturas de postemporada en posibles juegos de eliminación.

Schlittler venía de una de las actuaciones de pitcheo más dominantes en los anales de los playoffs, cuando ponchó a 12 y no dio bases por bolas en ocho entradas para vencer a su rival Boston por 4-0 en el tercer juego de la Serie de Comodines el jueves pasado en el Yankee Stadium.

Esta vez, el lanzador derecho de 24 años perdía 1-0 tras seis lanzamientos. Springer abrió la entrada con un doblete y anotó cuando Guerrero conectó una recta cortada en cuenta de 0-2 justo dentro de la línea del jardín derecho para un sencillo productor.

Con dos en base, el jardinero izquierdo Cody Bellinger corrió 113 pies para una atrapada deslizándose en la línea que salvó al menos una carrera, tal vez dos.

Bateando noveno, McMahon empató el juego cuando remontó de 0-2 a un conteo completo al abrir la tercera entrada y se estiró por todo el plato para enganchar un jonrón de 83 mph del zurdo Mason Fluharty sobre el porche corto en el jardín derecho para su primer jonrón de postemporada.

Schlittler, de 1,98 metros, solo ponchó a dos, pero no concedió bases por bolas en seis entradas y un tercio de efectividad. Le anotaron cuatro carreras (dos limpias) y ocho hits.