Juan Soto llega a 33 jonrones y los Mets derrotan 19-9 a los Marlins

Jonah Tong permitió una carrera limpia en cinco entradas en su debut en las Grandes Ligas y los Mets de Nueva York conectaron seis jonrones y establecieron un récord de franquicia de más carreras en un juego en casa en una victoria de 19-9 sobre los Marlins de Miami el viernes por la noche.

Tong (1-0) recibió una ovación de pie del público de 42,112 espectadores al subir al montículo para lanzar seis lanzamientos en la primera entrada. El lanzador derecho canadiense de 22 años tenía una ventaja de 5-0 al regresar para la segunda entrada, y los Mets pusieron el marcador 12-0 en la parte baja de la entrada.

Con un lanzamiento espectacular que ha sido comparado con el de Tim Lincecum, Tong ponchó a seis sin conceder bases por bolas. Lanzó 63 de 97 lanzamientos para strikes.

En la baja de la primera contra Eury Pérez (6-4), Juan Soto conectó jonrón de dos carreras y Brandon Nimmo tuvo jonrón de tres carreras antes de que se registrara un out.

Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Nimmo añadió un jonrón solitario en la sexta, antes de que Mark Vientos conectara un cuadrangular y Luis Torrens conectara un jonrón de tres carreras en una octava entrada de seis carreras contra el infielder Javier Sanjoja.

Tong permitió las cuatro carreras de la quinta entrada tras errores de fildeo de Francisco Lindor y Pete Alonso. Lindor dejó caer un tiro del segunda base Brett Baty en un intento de forzar la bola y Alonso falló un roletazo de Jacob Marsee.

Los Mets ganaron por novena vez en 13 juegos.

Otto López conectó jonrón y tuvo sencillo de dos carreras para los Marlins.