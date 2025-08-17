Vladimir Guerrero Jr. da vuelacercas 21 en revés de los Azulejos

Marcus Semien conectó jonrón y anotó dos veces en su regreso a la alineación y Nathan Eovaldi trabajó siete entradas y ganó su séptima decisión consecutiva para que los Rangers de Texas derrotaran el domingo 10-4 a los Azulejos de Toronto para evitar una barrida de tres juegos.

Wyatt Langford y Evan Carter conectaron jonrones de dos carreras cada uno, y Corey Seager agregó un jonrón solitario mientras Texas rompía una racha de cuatro derrotas.

El primera base de los Rangers, Jake Burger, salió después de seis entradas debido a un dolor en la muñeca izquierda.

Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk conectaron jonrones solitarios, pero esa fue toda la ofensiva de los Blue Jays contra Eovaldi (11-3). El lanzador derecho permitió dos carreras y cinco hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Eovaldi está invicto desde su derrota como visitante ante los Yankees el 22 de mayo. Shawn Armstrong sacó cuatro outs para su cuarto salvamento en siete oportunidades.

De regreso a la segunda base tras perderse la derrota del sábado por una molestia en la muñeca derecha, Semien conectó un jonrón de dos carreras ante el lanzador derecho José Berríos en la segunda entrada. Este fue el jonrón número 15 de Semien.

El jonrón de Guerrero en la sexta entrada fue su número 21. Kirk conectó su noveno en la segunda.