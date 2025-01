Cerveceros presentan a diez nuevos prospectos en el inicio de las firmas internacionales

Diez nuevos prospectos, encabezados por el jardinero central Kenny Fenelón, fueron fichados por la organización Cerveceros de Milwaukee en el inicio del período de firma internacional en medio de un acto celebrado en sus modernas instalaciones de este municipio.

Fenelón, un jardinero central de 6´0” nativo de Santo Domingo, quien tira y batea a la derecha, se convirtió en la firma de mayor cantidad al recibir un millón trescientos mil dólares. Su combinación de poder y velocidad, así como el buen conocimiento de la zona de strikes hizo que los técnicos de la organización consideraran su fichaje.

Otros prospectos presentados en el fichaje de este año fueron el francomacorisano Cristopher Acosta, diestro campocorto de 6´0” y 180 libras de peso, quien recibió 1.1 millón de dólares. Acosta posee grandes habilidades defensivas, brazo potente y una impresionante capacidad para hacer contacto y Alexander Frías (OF 6’2” 185), jardinero de potente brazo y bate zurdo de poder, es nativo de Nagua. Se formó en la academia de Amauris Nina, tira a la derecha. Es hermano menor del lanzador de Grandes Ligas Luis Frías.

De igual modo, Gerlyn Payano, jardinero zurdo de 6’1” y 175 libras de peso, nacido en Santo Domingo. Tiene potencial de cinco herramientas: velocidad, brazo, defensa, habilidades defensivas bateo y poder. Así mismo, Sharlisson De la Rosa (OF R/R 5’11/ 185 libras, de Dajabón. Outfielder de esquinas con impresionante poder y habilidad de bateo con buen brazo. Puede ser utilizado como utility, formado en el programa Sierra Academia, de Mario Sierra.

También Francis Sosa (OF R/R 6’1 /185 libras), de San Cristóbal, capacidad de jugar los 3 jardines con velocidad y habilidad de bateo y Leonard Rijo (SS/5’8 160 R/R), de La Romana, primo del jugador de los Toros del Este Wendell Rijo, avanzadas habilidades defensivas, con brazo potente y corredor por encima de promedio con gran habilidad de contacto y conocimiento de la zona de strikes.

Joan Peña (LHP/5’11/ 185), lanzador zurdo de Manoguayabo con una recta de gran movimiento hasta las 89 millas y una gran curva 12/6, perfil de lanzador abridor.

Yeuri Ramírez (RHP/6’1/165) de Santo Domingo, lanzador abridor con 3 lanzamientos y cuerpo muy proyectable. Su recta alcanza hasta las 95 mph con buenos lanzamientos rompientes y cambio de velocidad.

Finalmente, los Brewers completaron la decena de prospectos firmados con Roniel Paulino (C R/R), de Las Terreras, desarrollado en la Academia Almonte de Los Alcarrizos, con brazo por encima de promedio y poder en su bate.

Durante el acto hubo reconocimiento especial para Gordon Ian Ash, reconocido como parte del Salón de la Fama del Béisbol de Canadá, por sus contribuciones destacadas durante 40 años con los Toronto Blue Jays y Milwaukee Brewers. En su honor fue develada una foto en las áreas del complejo.

Desde las primeras horas de la mañana se dio inicio al contenido del programa con un encuentro donde el señor Ash se dirigió al personal de la organización. En la tarde se desarrolló el acto con la bienvenida a cargo de Manuel Vargas y palabras de Carlos Villanueva, Asistente Senior especial del Gerente General, James Armstrong, director internacional de scouts y Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol.

Durante la ceremonia ocuparon la mesa de honor, además de Villanueva, Armstrong y Arnold, Taylor Green, scout (ex-jugador), Matt Klentak, executive advisor to the General Manager, Scott Campbell, Special assignment scout, Todd Johnson, vicepresident-Domestic Scouting, Will Hudgins, Assistant General Manager y Tom Flanagan, Senior Vicepresident-player operations and baseball administration.