Bravos firmaron con US$ 1.8 millones a dominicano de 16 años que lanza 100 mph

Los Bravos de Atlanta revolotearon el mercado de firmas internacionales con el dominicano Raudy Reyes, un lanzador derecho que recibió bono de 1.8 millones de dólares.

De 16 años, asombró a los cazatalentos con la meteórica velocidad de su recta, consistentemente arriba de las 98 millas por hora y topes de 101, facilitado gracias a una corpulencia impresionante con 6-4 de estatura y 200 libras a su edad.

La revista especializada en estadísticas Fangraphs le colocó número 12 en la lista de mejores prospectos en la venta internacional, además de segundo entre lanzadores y es solo superado por la estrella nipona Roki Sasaki, quien cuenta con experiencia profesional.

Por vídeos de la mecánica de Reyes, observamos una acción de brazo simple y soltura encima de la cabeza, lo cual brinda una amplia extensión, misma que permite terminar más cerca del plato y genera efecto en bateadores que perciben la potencia de los pitcheos mayor a la real.

En una publicación de The Athletic, el sitio deportivo de The New York Times, reseña lo avanzado de su físico y “una entrega suave, casi sin esfuerzo para alguien cuya bola rápida alcanza los tres dígitos”, refiriéndose a la mecánica.

Es probable que termine desarrollándose como relevista a la medida que navegue en los circuitos minoritarios, cuya primera experiencia le empujará a enfrentar bateadores de mayor edad, dado que es de los más jóvenes en firmar esta vez.

Además del contrato suscrito con Reyes, los Bravos agregaron a sus fincas a los lanzadores dominicanos Yostin Pinales, Yangel Martínez, Lionel Prevosti y Wilmer Almonte, así como los jugadores de cuadro Yassel Garcia, Malvin Fernández, Juan Elejandro y el jardinero Elías Reynoso. También al cubano Diego Tornes, de acuerdo con el Atlanta Journal-Constitution.

En este 15 de enero, que marca el inicio del mercado amateur, los mayores aplausos en lo relacionado con portentos dominicanos recaen en Elián Peña, el cual pasó a los Mets de Nueva York a cambio de 5 millones de dólares.

Firmas matizadas por Sasaki

El mercado internacional lució por momentos detenido a la espera de la firma de Roki Sasaki, quien en la Liga Japonesa registró 2.10 en promedio de carreras limpias a lo largo de cuatro temporadas. Posee tasas de ponches altas y control en los lanzamientos.

Este deberá arribar a un acuerdo antes del 23 de enero, mismo que sucederá en condición de pelotero “amateur” luego de ser posteado antes de los 25 años y tampoco cumplió el tiempo de años en servicio. Es decir, quien lo firme no está atado a incluirlo inmediatamente en roster de 40 o utilizarlo desde el Día Inaugural porque no es un acuerdo de Grandes Ligas.