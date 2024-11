Al Escogido también le va bien en su tienda

Cuando ya se ha jugado cerca del 35 por ciento de la temporada regular del béisbol invernal, los Leones del Escogido marcan la pauta como el mejor equipo en el terreno, pero también le va muy bien fuera del mismo.

Y es que, el buen comienzo de los Leones no solo se refleja en la tabla de posiciones, que dominan con récord de 13 victorias y apenas cuatro derrotas, sino que se ha extrapolado a las ventas de indumentarias del equipo en su tienda oficial.

Según la encargada de la tienda, Patricia González, el hecho de que la manada escarlata haya comenzado la temporada de forma espectacular ha incentivado aún más las ventas.

“Este año otra vez los fanáticos se han desbordado comprando, aunque ahora quizás un poco más por el hecho de que el equipo está muy bien, y cuando un conjunto gana sus aficionados se motivan más a comprar. El fanático escogidista siempre apoya a su equipo, y me atrevo a decir que es el que más compra mercancías en Lidom”, dijo a González a Listín Diario.

Explicó que las indumentarias que tienen más salida son las gorras, los jackets y los t-shirt, además de accesorios que los fanáticos siempre están interesados en comprar.

“Los aficionados del Escogido son locos con sus gorras, es raro ver un escogidista en el estadio que no tenga una gorra del equipo puesta. También le gustan muchos los jackets, y de igual forma se venden muchos accesorios como llaveros, termos, y obviamente las chaquetas”, añadió.

Precios

Las gorras oscilan entre 800 y dos mil pesos, mientras que los t-shirt tienen un precio de 1,500 pesos. Los Jackets se venden entre 2,500 y 3,500 pesos, en tanto que las chaquetas cuestan 4,500.

González sostuvo que el hecho de que fuera del estadio hay múltiples vendedores no afecta las ventas de la tienda roja, por el tema de que el fanático está consciente de que la calidad se impone.

“El escogidista sabe lo que compra. No es lo mismo algo original, con el diseño actualizado del equipo, que una camiseta que no presenta la misma calidad. Realmente no nos afectan los que venden fuera, la calidad aquí siempre se impone”, enfatizó.

Las mujeres compran mucho

No es un secreto que los hombres son los más “fiebruses” del béisbol local, no obstante, las féminas muestran mucho interés en la pelota dominicana, y eso se refleja en que cada vez son más las que acuden a adquirir algún accesorio.

“Las mujeres compran muchísimo. Obviamente la mayoría viene acompañada de sus esposos, pero son ellas las que incentivan la compra”, sostuvo la vendedora.

“Los niños son también parte fundamental de las compras en la tienda. Le fascinan las camisetas, e incluso vienen preguntando por chaquetas de peloteros que han jugado en el pasado con el equipo”, concluyó González.