¿Fin de la novela?

Digamos que sí. Que el pasado jueves supimos del capítulo final de la novela 2024 llamada “Latin Events-Lidom”, amores y desamores.

Se necesitó una reunión de más de 5 horas entre las partes, y aunque Félix Cabrera no tuvo al adinerado empresario mexicano Pedro Zamora a su lado, se conformó con el Big Papi David Ortiz.

¿Y qué significó Ortiz en este encuentro decisivo? No solamente dinero. También su fuerte figura, y una compañía perfecta para el abogado de Latin Events Julio Cury, en lo que se refiere a ser “contestario”… Big Papi es un tremendo guerrero.

Veamos algunos detalles concluyentes

.- En esa reunión se llegó a acuerdos “no definitivos”, pues faltan detalles por arreglar. El contrato final estaría de inmediato, esta misma semana, para fines de firma entre las partes, y el señor Cabrera se habría quedado en el país en espera. Cuando eso ocurra harían una rueda de prensa.

.- El afán principal de Cabrera era conseguir “descuentos” de la propuesta aquella del abogado newyorquino Stanley Schlin. ¿Por qué descuentos? Porque todo estaba demasiado alto, incluyendo los famosos 2.3 millones de dólares que serian repartidos entre Licey-Águilas y algo para los demás equipos.

.- Cabrera y su equipo consiguieron “rebajas”, y eso quedará refrendado en el contrato final.

.- El presidente del Licey, Ricardo Ravelo, sigue “enculillado” con el caso y no fue a la reunión. Licey envió, en su lugar, al tesorero Miguel Angel Fernández, y también a Miguel Guerra, miembro directivo.

.- Cabrera exige que le firmen un contrato extendido hasta el 2025, pero Licey se niega. Cuando le pregunté a Ravelo , el pasado viernes, su parecer al respecto, dijo que no está de acuerdo.

.- Cabrera dice que si Licey no quiere participar en el 2025 llevarían a Águilas y Gigantes. "No tengo inconveniente", me dijo Ravelo.

.- Los Juegos de este año, en definitiva, serán dos en Yankee Stadium, los días 8 y 9, y un tercero el día 10, en el Citi Field, de los Mets..

¿REPETIRAN ÉXITO?

A la primera edición asistieron 90 mil fanáticos en 3 días, y dejó buen dinero.

¿Volverán tantos fanáticos, tomando en cuenta que ya la serie no es novedad?

Es posible que sí, tomando en cuenta el gran atractivo del Yankee Stadium, y que los fanáticos del área no tendrán que cruzar puentes hacia Queens. El evento pudiera ser mejor.

.- Es prudente recordar que para esa misma fecha , los días 8, 9 y 10 de noviembre, las Estrellas Orientales viajarán a Miami a participar en un evento de cuatro equipos junto a dos boricuas y un venezolano.. No se sabe si esto restará fanáticos a la serie en Nueva York, pero de algún modo será una distracción.

NOTAS DE MLB

Aaron Judge estuvo en silencio mucho tiempo, pero despertó este fin de semana en la serie ante Boston. El viernes decidió con jonrón con bases llenas, y ayer ayudó con jonrón de 2 vueltas, en el triunfo de 5 por 3. Judge tiene ahora 53 jonrones, pero faltan solo 12 juegos y se le pone lejos el asunto de los 60.

Judge, además, suma 113 empujadas y se confirma como potencial ganador del MVP.

.- Los Yanquis le ganaron 3 de 4 a Boston, y se encaminan a ganar la División Este de la Americana. Boston se dirige a descansar y empezar bien temprano sus planes del 2025.

.- El evento del sábado fue noticia de gran importancia cuando el lanzador Gerrit Cole dio pase intencional a Rafael Devers, estando las bases vacías, 1 out, y los Yanquis ganando 1 por 0. En su turno anterior, el primero del juego, Devers había recibido pelotazo de Cole, y el mismo pitcher hizo la señal de que se fuera a la inicial. Por lo regular, el mánager le dice al árbitro, y es éste quien manda al bateador. Aquí lo hicieron al revés, y en ese inning Boston anotó varias carreras. Dos innings después, Devers le pegó hit a Cole, remolcando par de vueltas.

Luego vino la controversia de la base intencional y no hay dudas de que el mánager Aaron Boone y el pitcher Cole dieron tremenda metida de pata. ¿Por qué lo hicieron? Porque Devers siempre lo ha castigado, y hasta ahora tiene promedio de .341, con 8 jonrones y 19 empujadas en un poco más de 40 turnos.

De todas formas, eso no tiene justificación como estrategia, fue una “cobardía”, y naturalmente hicieron el ridículo.

.- Juan Soto tiene 2 jonrones este mes de septiembre y està en 39, a uno de los 40, lo cual sucedería por vez primera en su carrera. Suma 101 empujadas, cuando se acerca el final de la serie regular, que será el día 29.

.- Marcell Ozuna permanece en 37 jonrones y no ha disparado ni uno en septiembre…aunque usted no lo crea.. (Eso ha sido así hasta el partido de anoche de Atlanta y Dodgers). ¿Qué le pasó a Ozuna? Ojalá pueda despertar y perseguir la cifra de 40 jonrones, la misma que tuvo el año pasado… El béisbol es extraño, y septiembre es traicionero. No hay tiempo de recuperación.

.- ¿Y Elly De La Cruz? Sigue muy mal. Es líder de robos de bases con 64, pero también incrementa sus ponches a 201, con dos que adicionó ayer… ¿Cuáles dominicanos se han ponchado más de 200 veces?

.- La campaña de Grandes Ligas termina el 29 de este mes, y prácticamente lo que se mantiene es la lucha entre Atlanta y Mets por el tercer lugar del wild card. Lo demás parece definirse.