En el plano local, corren los días y hay varios asuntos pendientes de decisión rápida. Y es bueno llamar la atención porque en general la comunidad deportiva piensa que han sido olvidados. Les comento lo siguiente:

SERIE DE TITANES: Mantengo la mirada en el desarrollo de este evento por su gran importancia y porque sus promotores tienen varios meses dando vueltas, y creo que ya están mareados. Hablo de la 2da. versión de Águilas –Licey en Nueva York, que todavía no tiene acuerdo entre las partes, la Lidom de Vitelio Mejía y Latin Events de Félix Cabrera.

Para refrescar, fue esta semana que el abogado de Cabrera, Dr. Julio Cury, entregó el borrador del contrato a Lidom, pero la gente de Vitelio no ha dicho nada. Tampoco Licey ni Águilas.

Refresco el dato, además, de que el nuevo escenario pinta una serie distinta a la primera del año pasado, que fue ganada por las Águilas en los 3 juegos. La de ahora tendría dos primeros juegos en Yankee Stadium, los días 8 y 9 de noviembre, y un tercer choque en el Citi Field de los Mets, el domingo 10 a las 2 de la tarde.

Es posible que Lidom retome el tema esta próxima semana, pero falta poco tiempo para la definición del caso, sea positivo o negativo. Muchos creen que esa serie “no va”.

EL MINISTRO: Kelvin Cruz sigue dando paseítos por el Ministerio, investigando, recibiendo y visitando gente e instituciones, como lo hizo este miércoles en un almuerzo de fraternidad e introducción con el Comité Olímpico y sus federados.

Cruz, vegano muy popular, no ha querido tener prisa en decidir cuál será su equipo, y por eso ustedes ven que permanecen allí casi todos los funcionarios del anterior Ministro Francisco Camacho. Eso incluye al colega Primitivo Cadete, que es director de prensa, y sigue en el puesto.

Ha sido notable la participación del viceministro Franklin de la Mota, quien ha estado activo en distintos actos, solo o al lado del Ministro. Es posible que sea uno de los pocos Vice que se mantengan en el puesto por su condición de vegano y viejo conocido de Kelvin. Pero, les recomiendo que no se acomoden mucho. Muy pronto vendrán los cambios, y el Ministro decidirá con quienes va a trabajar. En Miderec es fácil hacerlo, solo hay que ser simpático y diplomático, y este señor sabe mucho de eso.

notas mlb

.- Juan Soto tiene 3 hits en sus últimos 27 turnos, a lo largo de 7 juegos. Esta noche vuelve a Nueva York y jugará contra San Luis. Dicen por ahí que si Soto y Aaron Judge no dan jonrones los Yanquis pierden. ¿Será cierto eso?

.- Vladimir Guerrero Jr. sigue súper encendido. Anoche disparó su doble 38 de la campaña, y todos sus números están súper bien... Promedio en .324, 27 jonrones, 88 empujadas, y no hay dudas de que un contrato pesado para él no está lejos. Ah, Vladdy no gusta de robar bases: tiene 2 robos en 4 intentos.

.-Toronto superó a Boston 2 por 0, con blanqueada tras un gran pitcheo de Bowden Francis. Este señor permitió 1 hit en 7 entradas, y tiene marca de 8-3 y 3.66 de efectividad. ¿Recuerdan a Shawn Green, ex relevista preparador de mesa de los Yanquis?. Tiene 16 salvados con 1.61 de efectividad. Los Yanquis tienen muchísima gente coge-palos. Toronto está intentando terminar en positivo (66-70), mientras Boston agoniza con 69-65.

.- Un tipo de Oakland llamado Lawrence Butler disparó tres jonrones ayer, aunque su club perdió 10-9 ante Cincinnati. La noticia es que Butler hace esto por segunda vez este año, algo que solo han logrado 25 bateadores en la historia de MLB (el anterior había sido Aaron Judge el año pasado).

.- Un dominicano de Oakland, Gerónimo Berroa, también tuvo dos juegos de tres jonrones una misma campaña, y eso ocurrió en 1996.