“Nadalcaraz” avanza a cuartos de final en dobles de Juegos Olímpicos

Un día después de la dura derrota ante su archirrival Novak Djokovic en sencillos, el español Rafael Nadal extendió el martes su estadía en París gracias al triunfo junto a su compatriota Carlos Alcaraz sobre los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof 6-4, 6-7 (2), 10-2 en un desempate en los Juegos Olímpicos.

En medio de las especulaciones sobre su posible retiro a los 38 años, el ganador de 22 Grand Slams y de dos medallas olímpicas de oro disfruta una exitosa sociedad con el joven de 21 años, flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon, que está llamado a sucederlo. En la primera competencia juntos, jugarán los cuartos de final contra los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram.

Nadal, que no se ha puesto plazos, había sufrido una dura derrota 6-0, 6-2 el lunes ante Djokovic, tras la cual nuevamente se puso el foco si su físico aquejado por las lesiones y una operación de cadera, estaba apto para la alta competencia.

“Cuando te pegan una paliza no vas a estar saltando, pero no soy una persona que las cosas le duren muy largo, las cosas se aceptan como son y se mira para adelante”, dijo Nadal tras la victoria. “La vida sigue y hoy era un día importante para mí, tener la capacidad de estar competitivo”.

El Rey de la Arcilla no pareció tan afectado como contra Djokovic, amén de que el doble requiere mucho menos esfuerzo que los individuales.

Nadal comentó que arrastra “una micro ruptura de aductor largo, pero no es un músculo que tenga impacto en movimientos y eso me permitió seguir. Se está aguantando bien, no me está limitando. Para jugar dobles sí que me da mi físico”.

Alcaraz, a su vez, viene arrastrando una molestia en la ingle de la pierna derecha.

A diferencia del debut ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, en el que evidenciaron cierta descoordinación por falta de costumbre, Alcaraz destacó que este martes “hemos jugado a un nivel muy, muy alto, muchísimo mejor que el primer día. Todo ha sido mejor. Era algo normal empezar dudosos en términos de dobles y poco a poco conforme vamos avanzando estaremos mejor”.

Y aunque Koolhof, exnúmero uno del mundo en dobles y campeón en Wimbledon 2023, y Griekspoor ganaron el desempate para definir el pleito en otro tiebreak en el estadio Suzanne Lenglen, “Nadalcaraz” salió otra vez triunfante y París se aseguró otra función de Nadal.

“Lo estamos disfrutando juntos, es una oportunidad única en la vida”, valoró Nadal.

Alcaraz jugará el miércoles los octavos de final de los sencillos contra el ruso Roman Safiullin — no compite por su país, sino por el equipo de refugiados — en segundo turno y casi inmediatamente tendrá el compromiso de dobles.

“Carlos es para mí el máximo favorito del torneo. Que esté en el cuadro individual es una gran noticia para la delegación española y a nivel físico, pues tiene 21 años. Con la adrenalina de esta semana te la aguantas”, cerró el más veterano de la dupla española.