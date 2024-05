Reunión en La Cumbre

Será este lunes, a las 9 A.M. cuando se vean la cara las partes del conflicto entre Lidom y la empresa de Félix Cabrera. El encuentro será en las oficinas de Lidom, y pudiera marcar la pauta para la futura relación entre ambos.

Esta reunión ha sido solicitada por Félix Cabrera y sus socios, David Ortiz y el mexicano Pedro Zamora. Eso significa que ellos están interesados en discutir el tema con el presidente de la liga,Vitelio Mejía, y posiblemente los presidentes de Águilas y Licey, Víctor García Sued y Ricardo Ravelo.

De acuerdo al abogado de Cabrera , Julio Cury, siguen aferrados a la clausula 17 del acuerdo establecido el año pasado, cuando se montó la primera pata de la Serie de Titanes, y que fue todo un éxito.

El comunicado emitido por Lidom el pasado jueves fue claro y fuerte: deja sentado que no están conformes con la manera en que se desarrolló esta relación con Cabrera, y no están dispuestos a continuar para una segunda presentación del evento en noviembre próximo.

Lo nuevo de este caso es que , en medio del lío, apareció la figura de Big Papi como socio de Latin Events, la empresa de Cabrera, y todos estarán presentes en la reunión de hoy.

¿Tendrá Big Papi y su presencia suficiente influencia para que Vitelio y demás cambien de parecer? Todo indica que no, porque no se trata simplemente de dinero. La Lidom no quedó conforme con Cabrera, y no quieren tener una nueva experiencia.

El abogado Cury dice que al final, si no hay acuerdos, ellos irían a los tribunales, a ver qué pasa. Pero, en el país, no en Nueva York, porque se trata de un negocio local.

Lidom sigue esperando ofertas de Mets y Yanquis, pero también de una opción nueva, que no se ha mencionado todavía, pero que está en su etapa final. ¿Qué empresa será esa?

Así que 50 periodistas irán hoy a Lidom a esperar los resultados de este encuentro. Hay tres posibilidades para hoy: que el ambiente sea aspero, lo cual dudo mucho, y terminen mal. La segunda es que terminen bien, y que haya un entendimiento, lo cual también dudo. Y la tercera, que jueguen a la diplomacia y prometan continuar revisando el tema, a la espera, por parte de Lidom de esas ofertas en proceso?

¿Con cuál usted se queda?

NOTAS DE MLB

.- Los Guardianes de Cleveland son el club más caliente de Grandes Ligas en estos momentos. Ayer vencieron a los Angelinos de California 5 por 4, completando barrida de 3. Fue la novena victoria seguida para Cleveland, que encabeza la División Central con 36-17… José Ramírez ha estado muy bien, pegó jonrón el sábado y ahora tiene 15 jonrones con 52 empujadas, líder de las mayores. ¿Qué les parece? Emmanuel Clase tuvo su salvado 17 y su efectividad mejora en 0.33

.- Los Yanquis no pudieron barrer a San Diego. Ganaron los dos primeros viernes y sábado, pero este domingo perdieron 2-5 , viendo cortada una racha de 4 victorias.. A Juan Soto le fue bien en el Petco Park, donde jugó el año pasado, y ayer remolco su carrera 44 con un doble, además de 14 jonrones. La otra vuelta yanqui fue por cuadrangular de Alex Verdugo en el noveno inning 7. Aaron Judge, el mejor bateador del mes de mayo, fue detenido en sus jonrones pues tenia cuatro partidos corridos sacando bolas. El hombre ha subido a .279, 17 jonrones, 39 impulsadas.. Está indetenible.

.-Los Rojos de Cincinnati barrieron a los Dodgers en sus tres juegos, aunque usted no lo crea.El triunfo de ayer fue 4 por 1, y Cincinnati tiene su marca en 23-30..Los Dodgers están en 33-22, lideres fácilmente de la División Oeste Liga Nacional por encima de San Diego.

.- El novato Gerson Garabito debutó ayer con Texas Rangers y lo hace a los 28 años de edad. Es el octavo dominicano en debutar este año y el 925 de por vida, camino al millar. El lanzó solamente 3.2 innings ante Minnesota, permitió 2 hits, pero dio 4 bases por bolas, anotándole una carrera. Texas ganó 6 por 2 con dos jonrones de Corey Seager, que suma 11..Texas está en 25-29, Minnesota en 28-24.. Los Rangers tenían 6 derrotas en línea.

.- Regresó a la acción el lanzador Ronel Blanco, de Houston, luego de una suspensión de 10 juegos por uso de sustancias prohibidas. Los Astros vencieron a Oakland 5 por 2, y Blanco tiró 7 innings de 4 hits, una carrera, una base por bolas y 6 ponchados. Tiene 5-0 y 1.99 de efectividad.. Kyle Tucker pegó su jonrón 18, líder de las mayores… En ese juego estuvo Miguel Andújar, de Oakland, quien está en acción desde el viernes. En 8 turnos ha pegado 3 hits, promedio en .375.

.- Chris Sale, el zurdo de Atlanta, sigue su dominio. Este domingo lanzó 7 innings de 4 hits, una carrera, 8 ponches, y los Bravos vencieron 8 por 1 a los Piratas. Sale suma ahora 8-1 y 2.12 de efectividad.. Atlanta tiene 30-20, pero se mantiene en segundo lugar de la Divisiòn Este, lejos de Filadelfia. En ese juego se lesionó Ronald Acuña Jr. en la rodilla izquierda, y el diagnóstico será dado en breve. Podría perder un mes.,

