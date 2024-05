Emmanuel Clase ruge como una gran fiera para los Guardianes

Una vez más, Clase tomó el balón el martes por la noche y logró su salvamento número 125 con los Guardianes, pasando a la posesión exclusiva del cuarto lugar en la clasificación de salvamentos de todos los tiempos de Cleveland.

Acumular salvamentos se ha convertido en algo natural para Clase. Sabe que cuando suene el teléfono del bullpen en la novena entrada, un camarógrafo lo estará esperando en la puerta de los jardines para animar a la multitud que no espera nada más que puro dominio. Corre hacia el montículo y recoge la pelota, listo para atacar. Instantáneamente se fija en el bateador y no vuelve a la realidad hasta que se logra el out final, un método que ha llevado al tremendo éxito del relevista de 26 años.

“Tengo que confesar que cuando estoy en esas situaciones, ni siquiera me reconozco”, dijo Clase. "Sólo pienso en lanzar y tratar de conseguir un out"