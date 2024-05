Eloy Jiménez pega su quinto jonrón en revés de Chicago

Eloy Jiménez conectó su quinto cuadrangular del año, pero Keibert Ruiz y Trey Lipscomb conectaron un sencillo productor cada uno durante la octava entrada de tres carreras de Washington, y los Nacionales vencieron el martes 6-3 a los Medias Blancas de Chicago en el primer partido de una doble cartelera consecutiva.

Joey Meneses se fue de 4-4 y remolcó dos carreras para Washington, que había perdido tres de cuatro. Lipscomb tuvo tres hits y se robó tres bases.

Derek Law (3-1) sacó tres outs para llevarse la victoria y Kyle Finnegan se encargó del noveno para su 13er salvamento en 14 oportunidades.

Los Medias Blancas perdían 3-1 antes de impulsar dos carreras en la quinta contra Trevor Williams. Los errores de Lipscomb en la tercera base y Eddie Rosario en el jardín izquierdo ayudaron a preparar un elevado de sacrificio para Braden Shewmake y un sencillo del empate para Pham.

Los Nacionales respondieron en el octavo contra John Brebbia (0-2). La línea emergente de Ruiz al jardín derecho impulsó al corredor emergente Nasim Núñez para una ventaja de 4-3. Lipscomb conectó sencillo a Nick Senzel y Víctor Robles saludó a Steven Wilson con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo.

“Hemos estado jugando un gran béisbol toda la temporada”, dijo Williams, “y los muchachos que vienen desde la banca, incluso Nas hoy... presionarnos para que anotemos esas carreras al final es un gran impulso para nosotros. al segundo juego”.

Los White Sox pusieron corredores en primera y segunda con un out en la novena, pero Zach Remillard rebotó en un out forzado en tercera y Nicky López se ponchó buscando el out final.

Remillard fue insertado en el juego cuando el antesalista novato Bryan Ramos salió antes del inicio de la séptima debido a una rigidez en el cuádriceps izquierdo.

Jiménez abrió el segundo con su quinto jonrón para Chicago. Fue el primer jonrón permitido por Williams en ocho aperturas esta temporada.

Williams, de 32 años, recibió tres carreras, una limpia y cuatro hits en cinco entradas.

"Iba a ser uno de esos juegos donde quien parpadee primero estará en problemas, y para nosotros jugar como lo hicimos, especialmente después de una suspensión por lluvia y jugar un juego temprano como este, fue enorme", dijo Williams.

Los Nacionales se pusieron al frente con tres carreras en la quinta. Rosario conectó sencillo en Lipscomb y Meneses añadió un sencillo de dos carreras.

El derecho de los White Sox, Chris Flexen, permitió tres carreras y siete hits en 4 2/3 entradas.