Visita de 'Papa Yaz' y un HR hacen que sea un día memorable para Mike de los Gigantes

Una visita de "Papa Yaz" antes del partido y un jonrón durante el mismo hicieron que la tarde fuera memorable para el jardinero de los Gigantes Mike Yastrzemski.

El nieto del miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski conectó un jonrón solitario al jardín derecho, no muy lejos de donde cuelga de la fachada el número 8 retirado del ex jardinero de Boston, para ayudar a San Francisco a vencer el jueves 3-1 a los Medias Rojas.

"Estoy mirando a mi alrededor y tengo mis mejores recuerdos de la infancia aquí", dijo Mike Yastrzemski, quien también conectó un jonrón hace cinco años en su única otra visita al estadio donde su abuelo jugó 23 temporadas.

"El primero fue como, súper loco, donde realmente no podía creer que eso sucediera", dijo. "Fue un poco más normal esta semana, y de hecho pude disfrutarlo mientras estaba aquí en lugar de reflexionar sobre ello y decir: 'Hombre, eso fue realmente genial'".

Yastrzemski, de 33 años, tiene tres jonrones esta temporada y 90 en su carrera de seis años, todos con los Gigantes. Este despejó la pared corta frente al bullpen de los Medias Rojas en la tercera entrada de un juego sin anotaciones ni hits para darle a San Francisco una ventaja de 1-0.

El manager de los Gigantes, Bob Melvin, agradeció a "los dioses del béisbol".

"Me sacó una sonrisa", dijo el ex receptor de Grandes Ligas, quien pasó una de sus 10 temporadas en las Grandes Ligas en Boston y aún no había cumplido los seis años cuando Carl Yastrzemski ganó la Triple Corona de la Liga Americana y llevó a los Medias Rojas al banderín en 1967. "Me quedé asombrado. Así que no tenía mucho que decirle. ... Hay algunos días geniales en el béisbol, y he tenido muchos de ellos. Este fue uno de ellos".

Mike Yastrzemski dice que ve a su abuelo un par de veces al año. A veces le pide consejos al tres veces campeón de bateo y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1967, pero el hombre al que llama "Papá Yaz" hablará más a menudo de la familia.

"Una de las cosas que ha hecho increíblemente bien como abuelo es dejarme tener mi carrera", dijo Mike. "Levanta el teléfono cuando lo llamo, y si le hago preguntas, me contesta. Pero nunca me obliga a nada. Nunca está sugiriendo nada. Siempre me ha dicho: 'En caso de duda, habla con tus entrenadores de bateo'".

El jueves, dijo Mike, no hablaron de batear en absoluto. El mayor de los Yaz le preguntó cómo estaba físicamente, y fue "simplemente bueno verlo", dijo Mike.

"Fue divertido tenerlo cerca por un minuto", dijo.

Y luego el miembro del Salón de la Fama, de 84 años, se separó, sin quedarse para el juego.

"Creo que dejó el auto encendido cuando estaba aquí", dijo Mike con una sonrisa. "Pero eso es normal. Va directo al grano".