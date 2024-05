Sirí, Uribe y Peralta suspendidos por pelea entre Rays y Cerveceros

Los lanzadores de los Cerveceros Abner Uribe , Freddy Peralta y el mánager Pat Murphy y el jardinero central de los Rays, José Sirí , recibieron suspensiones y multas no reveladas de las Grandes Ligas luego de sus expulsiones durante la agitada victoria del martes sobre los Rays en el American Family Field.

Murphy (dos juegos) y Sirí (tres juegos) comenzaron a cumplir sus suspensiones con el final de la serie del miércoles, y Sirí apeló con éxito su suspensión para reducirla a dos juegos. Los Cerveceros dijeron que Uribe (seis juegos) y Peralta (cinco juegos) también habían elegido apelar, y que sus suspensiones quedaron en suspenso, razón por la cual Uribe pudo lanzar la octava entrada en la victoria de los Cerveceros por 7-1 el miércoles.

El mánager asociado Rickie Weeks sirvió como capitán de los Cerveceros con Murphy fuera, y hará lo mismo cuando los Cerveceros abran una gran serie de tres juegos contra los Cachorros en el Wrigley Field el viernes. Al apelar su suspensión, Peralta espera poder lanzar el final de la serie según lo previsto.

“Quiero lanzar el domingo”, dijo Peralta.

Sirí será elegible para regresar el sábado después de no participar en el último partido de la serie del miércoles en el American Family Field y en el primer partido de la serie del viernes contra los Mets en el Tropicana Field.

"Según mis recuerdos de lo que ocurrió y el intento de recopilar historias, es una sanción bastante dura para un tipo que realmente no inició demasiado", dijo el mánager de los Rays, Kevin Cash.

El drama del martes comenzó con un out en la sexta entrada, cuando una bola rápida de Peralta golpeó a Sirí en la pierna izquierda. Hasta ese momento del juego, Peralta había estado alerta, enfrentándose sólo a un bateador más que el mínimo: Sirí, quien había visto un largo jonrón volar hasta las gradas en su turno al bate anterior.

A petición de Cash, el equipo de árbitros encabezado por el árbitro del plato Chris Guccione se reunió para discutir el asunto. Peralta fue rápidamente expulsado, seguido por Murphy cuando salió a argumentar esa decisión.

"Hay tres opciones: no puedes hacer nada, puedes advertir y puedes expulsar", dijo Guccione a un periodista del grupo después del partido. “Esas son nuestras tres opciones. En esta situación en la que nos reunimos como equipo y determinamos que fue intencional, nuestra única opción es expulsar en esta situación”.

“Estaba enojado, pero podría ser peor”, dijo Peralta. “Si me expresara con los árbitros, podría ser peor. Imagínese si me suspendieran con más días. No quiero eso para mí ni para el equipo”.

En el octavo, Sirí volvió a batear, esta vez contra el relevista Uribe de los Cerveceros. Sirí conectó un roletazo lento a primera base, con Uribe cubriendo la bolsa. Cuando los dos convergieron, hubo palabras, seguidas de golpes y el vaciado de ambos refugios.

“Me di cuenta de que se estaba diciendo algo e intentamos entrar allí para separarlos”, dijo Guccione, “pero sucedió tan rápido que explotó”.

Uribe dijo que estaba enojado por “algunas palabras compartidas que no tenían mucho que ver con el juego y que probablemente no deberían haberse compartido allí”. Pero Siri insistió en que se dijo poco.

“Cuando fui a la primera base, fui allí normalmente y él me golpeó en el hombro”, dijo Siri. “Entonces le pregunté, ¿por qué hizo eso? Y solo dijo porque me apetecía.

“A partir de ahí no se dijo nada. Fue entonces cuando lanzó el primer golpe, y luego fue cuando me defendí con los dos golpes”.

Uribe y Siri fueron expulsados tras restablecerse el orden.