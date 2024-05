Juan Soto: “Los fanáticos dominicanos se han desbordado en cariño”

El jardinero derecho Juan Soto, de los Yankees, dijo sentirse agradecido por el desbordante cariño que ha recibido de los fanáticos dominicanos, sobre todo los del Bronx en New York

“Los dominicanos se han desbordado en cariño en el Bronx, siempre hago lo posible de mantenerlos contentos” manifestó Soto al ser entrevistado para el Listín Diario.

Soto fue testigo del fervor de los fanáticos desde su primer día con el uniforme a rayas, incluso con la bienvenida que le dieron las “Criaturas de los Bleachers” cuando entró a defender el jardín derecho del Estadio de los Yankees.

Fue una tarde memorable para el jardinero de 25 años, quien llegó a la Gran Manzana en un viaje de Costa a Costa de San Diego a Nueva York y que se convertirá este otoño en agente libre.

“Muchos me han dicho que odiaban a los Yankees, que no les gustaban, pero que ahora que estoy aquí son seguidores del equipo, por eso les agradezco el apoyo que me han dado desde el día uno”

Soto mandó a diseñar sus zapatos personalizados que decía “Soto (Corazón) NY" junto con el horizonte de la ciudad y los símbolos de los trenes B y 4 que llevan a los fanáticos al estadio.

. “Obviamente, la población dominicana en el Bronx y en Nueva York se siente como una unión hecha en el cielo”, dijo su mánager Aaron Boone. "No puedo imaginar que no sea querido por la forma en que hace las cosas y el tipo de jugador que es".

En el mes de abril, su primero como Yankee, en 27 juegos se fue de 100-29 (.290), con veinte anotadas, cinco dobles, siete jonrones, 21 remolcadas, 22 bases por bolas y 16 ponches.

“Bien contento de estar aquí, con mis compañeros, buena química y orgulloso de formar parte de esta gran organización “comentó Soto.

El Bronx, en Nueva York, es hogar de mucha gente de ascendencia dominicana, un buen porcentaje llegaron de la República Dominicana, mientras que otra muy buena parte nació y creció en el Bronx, pero de padres dominicanos.

“Yo he puesto de mi parte, creo que he hecho buen trabajo, en lo que va de primer mes esperemos que puede seguir desarrollando el mismo trabajo en los meses que faltan”

Sabe que sus compatriotas lo admiran, tiene el carisma y está ansioso por corresponderles ese cariño con excelentes actuaciones ya que es uno de los mejores jugadores de la MLB, con una gran disciplina en el plato, poder y contacto históricamente.

“Todos los peloteros tenemos nuestras altas y bajas, hay que tener confianza en cada una de esas situaciones, somos profesional sabemos lo que tenemos que hacer y cuándo hacerlo”

La pasión de la comunidad dominicana podría desempeñar un papel crucial para persuadir a Soto permanecer con los Yankees más allá de 2024, cuando ingresa al último año de su contrato y contempla la agencia libre.