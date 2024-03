David Ortiz y Nelson Cruz no quieren ser dirigentes

La designación de Albert Pujols como el próximo dirigente de los Leones del Escogido, aunque es razón de alegría para expeloteros como Nelson Cruz y David Ortiz, la misma no representa una motivación para ellos también atreverse.

Nelson ya ha tenido rol como gerente general cuando lo hizo para el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol pasado, y de hecho, mantiene la intención de ocupar ese cargo para la próxima edición que será en el 2026, sin embargo, ser dirigente es algo que definitivamente, él no quiere.

“Yo entiendo que Albert siempre ha tenido ese deseo de dirigir, pero ese no es mi caso, no me veo en ese ro, es algo que realmente no me inspira”, dijo Cruz al Listín Diario.

Prácticamente el mismo pensar tiene el “Big Papi”, aunque la razón por la que no quiere ser dirigente es “por la lucha que se coge”.

“Yo no estoy ready para esa vuelta (dirigir), las canas mías yo las voy a sacar tranquilo en mi casa, la lucha que coge un mánager es demasiado fuerte”, dijo el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Sobre la decisión de Pujols dirigir a los Leones, contrario a Nelson, Ortiz dijo que le tomó por sorpresa, ya que nunca lo vio con el deseo de querer ser mánager.

“Yo sí sabía que eso podía pasar algún día, pero nunca imaginé que iba a ser tan pronto. Me sorprendió porque nunca lo vi en esa dirección, pero yo creo que eso es bueno, porque es un aprendizaje. Pero, vamos a esperar ahora que los fanáticos no se desesperen y quieran pedir su cabeza en tres días”, sostuvo entre risas Ortiz.

Cruz pide más visitas de MLB

Nelson indicó que por el hecho de que República Dominicana es el segundo país que más peloteros lleva a las Grandes Ligas, esta última debería estar más presentes con juegos en el país.

“Yo creo que cada año deberían darse cita en el país equipos de MLB, eso sería lo ideal, pues nosotros aparte de que llevamos el béisbol en la sangre, producimos demasiados peloteros”, dijo Cruz.

“Hay varios acuerdos que deberían hacerse, incluyendo que el país pueda tener cada vez mejores condiciones para ser anfitrión. Si eso se puede pasar, no tengo dudas de que MLB estaría encantada de seguir trayendo a sus equipos”, añadió.

La serie entre los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa en el estadio Quisqueya Juan Marichal que se llevó a cabo el pasado fin de semana, ha desatado múltiples reacciones sobre la necesidad de tener un estadio de más capacidad para poder albergar juegos de serie regular de Grandes Ligas, o patas del Clásico Mundial.

A esas declaraciones se sumó el presidente Luis Abinader, quien dijo que la construcción de un nuevo estadio es algo que está en proyecto, pero aún se necesita llegar a un acuerdo con el sector empresarial.