Juan Soto: “Me han hecho sentir que he sido Yankee toda la vida”

El dominicano Juan Soto dijo que sus compañeros de equipo han hecho sentir como que tiene toda la vida con los Yankees”

Los Yankees adquirieron a Soto desde los Padres durante las Reuniones Invernales a principios de diciembre, enviaron a cinco jugadores a San Diego.

A los lanzadores dominicanos Jhony Brito y Randy Vásquez, Michael King y Drew Thorpe, más el receptor Kyle Higashioka – por Soto y el jardinero Trent Grisham.

“Me he sentido bien como que estoy en mi casa, desde el primer de los entrenamientos, junto a mis compañeros, me han hecho sentir bien aquí” comentó Soto al Listín Diario.

Soto llegó al Bronx a su tercera organización, una situación rara para jugadores de su calibre y que se cree va rumbo al Salón de la Fama.

Ha ido a tres Juegos de Estrellas y ha ganado cuatro Bates de Plata, y sus estadísticas han sido comparadas con Ted Williams.

“Todos me han tratado, como que siempre he estado aquí, como que son parte de ellos. Eso me hace un poco más fácil acomodarse a la situación”

Los Nacionales enviaron a Soto a San Diego en agosto del 2022, luego los Padres no pudieron llegar a un acuerdo con su agente Scott Boras en diciembre.

“Hemos dado buena impresión en cada equipo que voy, me siento agradecido por eso, eso dice mucho del trabajo que he venido realizando”

Soto dijo que tiene previsto dejar cualquier negociación en manos de Boras, a quien llamó "uno de los mejores agentes de la liga". "Se lo dejaré todo a él y dejaré que haga su magia", dijo.

“Estoy dispuesto a escuchar cualquier oferta que tenga el equipo, ello sabe que quien tienen que llamar las puertas siempre están abiertas, sino hablaremos en la agencia libre”

Ganará US$31 millones esta campaña, después de evitar el arbitraje salarial al acordar un contrato de un año con los Yankees.

El cuarto jugador mejor pagado del equipo, detrás de Aaron Judge (US$40 millones), Gerrit Cole (US$36 millones) y Giancarlo Stanton (US$32 millones).