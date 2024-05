Abinader: “Lo que a mí me hicieron yo no se los voy a hacer a los que vengan”

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que durante su gestión han trabajado en la generación de energía eléctrica para que así haya holgura durante las horas picos, cosa que aseguró no existía a su llegada al gobierno en 2020.

Abinader expresó que durante su mandato de tres años y ocho meses se han generado casi 1,200 nuevos megavatios, lo que contribuye a que haya reserva de energía mientras las plantas trabajan, asegurando que no les hará a próximos gobiernos lo que a él le hicieron.

“Yo recuerdo que los que tuvieron el gobierno y después la oposición, dijeron a finales de agosto ‘y vamos a ver los apagones’, porque pensaban que nosotros no íbamos a reaccionar (…) lo que a mí me hicieron yo no se los voy a hacer a los que vengan, para que sí tengan generación de holgura”, dijo el mandatario al participar en el espacio de “De cara al elector”, del Listín Diario.

El mandatario indicó que se han agregado al sistema más de 600 megas de energía solar, lo que encamina a que el país tenga una transición a energías renovables de un 30% para el 2028, según sus palabras.

“Nosotros vamos a llegar a más del 25% de generación renovable, yo diría un 30% para el año 2028”, dijo el presidente Abinader durante la entrevista.

En ese mismo sentido, mencionó la adición de 400 megas de energía térmica “urgente”, ya que de no ser así el país estaría “lleno de apagones”.

“Agregamos 400 de energía térmica, 390 de energía térmica urgente, porque si no tuviéramos apagones de un 20% las horas, porque no hubo planificación”, dijo al tiempo de hacer alusión a la entrega de 800 megas en Manzanillo y otros 800 que se encuentran en proceso de licitación.

Indicó que también se trabaja en el almacenamiento de energías, explicando que la energía renovable trabajaría en ese sentido, con el funcionamiento de la solar durante el día y la integración de las presas en las noches.

Presas

Respecto a las presas refirió a la de La Placeta, en la Sierra de Santiago y Noroeste del país, como una de las más importantes en generación de energía, de la que identifican el impacto social y medioambiental que esta genera a las demarcaciones de la zona.

“Estamos en proceso de planificación de también del impacto de terminar el impacto social y medioambiental y esa sería la gran presa que quedaría de generación”, manifestó.

En materia de irrigación el también candidato a repetir en la misma posición, hizo alusión a la recién inaugurada de Monte Grande, en el Yaque del Sur, la cual aseguró se encuentra en funcionamiento, mientras que de la presa de Guayubin, la que manifestó estará concluida el próximo año, estará orientada al control de inundaciones.