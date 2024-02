Aunque hoy Emilio Bonifacio goza de ser el emblemático capitán de los Tigres del Licey, con cinco campeonatos, y una figura prácticamente insustituible cuando se habla de los grandes jugadores de esa histórica franquicia, todo eso estuvo a punto de no ser una realidad.

“El Boni”, como popularmente se le conoce al veloz jugador, reveló que en el 2018 estaba prácticamente cambiado del equipo, pero el traspaso no se concretó gracias a Ricardo Ravelo, hoy presidente de los Tigres.

“Después del cambio de Yamaico Navarro, yo estaba cambiado del Licey en el 2018. No voy a decir a cuál equipo era, pero eso no se dio por Ravelo (Ricardo), que dijo que no lo hicieran”, reveló Bonifacio en una entrevista con Manuel Reyes, en el espacio Marega Presenta.

Además de que es un pelotero que actualmente representa el corazón de los Tigres, la declaración causa sorpresa debido a que el traspaso iba a darse después de que Bonifacio azotó en la serie final contra las Águilas Cibaeñas con promedio de .320, y dos temporadas antes, fue vital para la obtención de la corona número 22 del Licey.

Producto de esas declaraciones, el portal WinterballData arrojó el dato de que del 2018 a la fecha, Emilio Bonifacio ha sido líder en los Tigres en los siguientes encasillados: Juegos, turnos, anotadas, hits, dobles, triples, remolcadas y robos.

Aunque todavía no era presidente del equipo, Ravelo evitó enviar a otro equipo a un jugador que cuando termine su carrera, quedará como uno de los más importantes en la historia de la franquicia.