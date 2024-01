Complejo de Baltimore costó US$10 millones

En un día soleado, excelente para jugar béisbol, los Orioles de Baltimore inauguraron un moderno complejo que allanará el camino a los novatos que tienen de varias nacionalidades que tienen aquí para que puedan establecerse –y brillar—en las Grandes Ligas, tal y como en el pasado lo hicieron con el equipo Miguel Tejada, Vladimir Guerrero, Nelson Cruz y Melvin Mora, éstos últimos sentados ayer en primera fila.

También como hoy lo hace Félix Bautista, una de las principales caras de la organización, quien el pasado año fue elegido Relevista del Año de la Liga Americana.

Brian Mejía, propietario de la moderna academia.Fuente Externa

El complejo es propiedad de Brian Mejìa,dominicano que ha forjado su presente y futuro somo scout y dueño de academias.

Mejìa informó que su compañía y su familia son dueños de la propiedad, para lo cual invirtieron 10 millones de dólares, gran parte de ellos con financiamiento bancario.

Ademàs, han hecho un acuerdo de arrendamiento de 13 años con los Orioles, que podrían tener opción a compra en el futuro cercano. La ceremonia de apertura del complejo de 22,5 acres , que en lo adelante será el centro de operaciones de los Orioles para el desarrollo de jugadores en el Caribe, Centro y Sudamérica, la encabezó el presidente Luis Abinader, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Orioles, Mike Elias, así como el vicepresidente de exploración y operaciones internacionales, Koby Pérez. “

Esta academia es la culminación de años de arduo trabajo de tantas personas, y estoy agradecido a todos los que hicieron esto realidad”, destacó el “Ejecutivo del Año” de Grandes Ligas en 2023 al tiempo de agradecer la presencia y facilidades dadas por el primer mandatario para la realización de la academia.

Elias, el principal responsable de que los Orioles finalizaran con la mejor marca de la Liga Americana por primera vez desde 1997 (1001-67), con una nómina de 67 millones de dólares, la segunda nómina más baja de las Mayores, dijo que uno de los objetivos principales ha sido sobresalir en América Latina en lo relativo a la captación de talento “y estoy muy satisfecho con lo que nosotros, como organización, liderada por Koby Pérez, hemos logrado en este sector”.

“Esta gran inauguración marca otro logro importante en la exploración y el desarrollo de jugadores que mantendrá nuestro sistema de ligas menores fluyendo y preservara el béisbol ganador en Baltimore en los años que vendrán”, subrayó Elias para luego volcarse en elogios para Brian Mejía, propietario del complejo diseñado por el arquitecto José Mella.

Bajo su gerencia, los Oropéndolas han surgido en el mercado internacional desde que Elias asumió el mando en noviembre de 2018. Una muestra palpable es que seis de los 30 mejores prospectos del club, según MLB Pipeline, entre ellos Samuel Basallo (MLB No. 46, O’s No. 5), Braylin Tavera (O’s No. 16), Luis Almeyda (O’s No. 25), Leandro Arias (O’s No. 18), Frederick Bencosme (O’s No. 23) y Luis de León (O’s No. 26), fueron firmados por la organización.

El complejo albergará a más de 100 jugadores, entrenadores y personal, brindará habitaciones, espacios de entretenimiento e incluye tres aulas y un laboratorio de computación que brindará aprendizaje en el lugar y un plan educativo para cada jugador, así como un comedor que ofrecerá comidas nutritivas diarias.

Durante el acto conducido por Kevin Cabral, habló en nombre del Gobierno el ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien resaltó que esta inversión hecha por Baltimore constituye un testimonio de confianza, estabilidad económica y seguridad jurídica que hay en el país.

“Ellos hacen esta inversión porque saben que está garantizada en el segundo país que más peloteros profesionales tiene en la Gran Carpa, numéricamente”, manifestó.

Explicó que el primero es Estados Unidos, pero numéricamente porque porcentualmente tiene 33 veces una población mayor que República Dominicana.

En la ceremonia estuvo Junior Noboa, comisionado Nacional de Béisbol.