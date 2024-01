La Liga de Béisbol anuncia agencia libre en medio del Round Robin

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) llevará su segundo proceso de agencia libre.

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), y los directivos de la liga, anunciaron unos 51 jugadores que estarán disponibles para realizar un nuevo acuerdo en la liga invernal.

Esto ocurre en medio de un round robin que està a mitad de camino, y con la serie final por delante.

Los ejecutivos de los seis equipos pueden iniciar las negociaciones con los peloteros a partir del 15 de febrero. Luego de que se culmine la Serie del Caribe.

Cada gerente tiene un mes para completar el proceso con sus respectivos candidatos.

Erick Almonte, presidente de la Fenapepro, manifestó que los protagonistas de la agencia libre están a las expectativas de que inicie el proceso.

Añadió que habló con el 90 por ciento de los jugadores que están en la lista, para explicarle de mecanismo y ayudarle con las decisiones.

Almonte adujo que una de las visiones de la agencia libre es que los jugadores dominicanos estén al margen económico que los peloteros importados, y lo cumplieron.

“Los sueldos los ponen los dueños. La idea es que cada uno de los peloteros se sientan cómodos y disfruten de este momento. Los jugadores de esta liga, que se mantienen jugando en el torneo tienen un costo y eso es lo que buscamos, que cada atleta se le paga por lo que vale”, dijo el directivo de la Fenapepro.

Los Gigantes del Cibao son el equipo que verán más jugadores de sus filas en la agencia libre con un total de 12. Adalberto Mejía, José Leclerc, Gabriel Ynoa así como los del cuadro interior Hanser Alberto, Iván Castillo, Erick Mejía, Kelvin Gutiérrez y los jardineros Richard Ureña y Leury García, son los nombres más sonoros de ese equipo.

Los Leones le siguen con 11, mientras que las Estrellas verán 10. Licey siete, Toros seis y las Águilas cinco.

Erik González, José Ramírez, Elier Hernández, Franchy Cordero y Starling Marte, los Leones estelares; mientras que Miguel Sanó, Johnny Cueto y Sócrates Brito, los verdes importantes. Génesis Cabrera, Sergio Alcántara, Dawel Lugo y Arístides Aquino son los azules. Los infielders Jeimer Candelario y Jorge Mateo y el jardinero Luis Liberato, de los Toros, también los aguiluchos Wandy Peralta y Richard Rodríguez.

Causa curiosidad que la liga y la Fenapepro anunciaran la lista de agentes libres cuando se está llevando a cabo el todos contra todos.

Eso deja abierta la posibilidad que ejecutivos de otros equipos se acerquen a los peloteros en medio del torneo.

Sobre este detalle, Almonte dijo “en todas las ligas conocemos quienes son los agentes libres. Todo el que es de béisbol conocía la lista de peloteros que estarían disponibles. Ciertamente no le veo ningún problema”.

“Queremos que este proceso sea claro y de ganancia para todos. Hasta ahora no he escuchado a ningún ejecutivo quejándose o molesto porque no se haya llevado a cabo el debido proceso”, añadió.

Entre las novedades del proceso, se incluyó un sueldo base y un pago mínimo por peloteros. Esto está desde el año pasado.

Explicó que hasta el momento no se ha resuelto la situación con las ligas que se llevan a los atletas dominicanos que tienen acuerdos con sus respectivos equipos.

“El tema está en carpeta, pero no se ha resuelto nada. La verdad es que esas ligas de Asia le ofrecen una buena cantidad al pelotero y deciden retirar su inversión”, explicó.

El pasado año, participaron 106 jugadores en la agencia libre.