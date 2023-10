Gallen y Walker, de frente a unos Filis con los que tienen raíces arraigadas

Zac Gallen tomó asiento en el podio un domingo de la NFL para discutir cómo uno de los mejores lanzadores del béisbol esta temporada planeaba manejar la potente alineación de Filadelfia.

Pero que las preguntas y respuestas sean breves. Gallen tenía un juego que atrapar, uno en el que los bateadores más duros vestían de verde y blanco, en lugar del rojo y blanco de los Filis.

Los campeones de la NFC, los Eagles, intentaban mantenerse invictos.

"Estaré atento tan pronto como baje del podio para ver qué está pasando", dijo Gallen.

No se puede culpar a Gallen por intentar conseguir un gol. El as de los Diamondbacks de Arizona creció en el sur de Jersey y tiene "Go Birds" en la biografía de un feed de Instagram lleno de recordatorios de dónde se crió. Hay una foto de un cheesesteak de Pat's Steaks (#cielo), de la orilla, de agua helada. Todos los elementos básicos familiares, excepto uno: cualquier cosa que tenga que ver con los Filis.

Gallen, ganador de 17 juegos en 2023, en realidad creció como fanático de los St. Louis Cardinals porque amaba a Mark McGwire. Era su madre, Stacey, quien se consideraba una fanática acérrima de los Filis y llevaba a Gallen y a su hermano a los juegos en Citizens Bank Park.

Ahora, mamá y muchos otros amigos y familiares (“estoy jugando gratis aquí con todos los boletos”, bromeó Gallen) regresarán a Filadelfia el lunes para apoyar a Gallen en lugar del equipo local en el Juego 1 del Campeonato de la Liga Nacional. Serie.

"El niño que había en mí quería lanzar para los Cardinals en los playoffs", dijo Gallen. "Pero al mismo tiempo, quería lanzar para cualquiera en los playoffs y estar en ese escenario".

Otro niño que sueña con algún día usar la misma camiseta que Ryan Howard y Chase Utley ahora comparte el objetivo de Gallen de noquear a los Filis.

El primera base de los Diamondbacks, Christian Walker, que anotó 33 jonrones y 103 carreras impulsadas esta temporada, asistió a una escuela católica en la cercana Norristown, Pensilvania, y se consideraba un apasionado seguidor de los cuatro equipos principales de Filadelfia.

Especialmente los Filis.

Walker, de 32 años, amaba a Utley, asistió al desfile de la Serie Mundial de 2008 y una vez tuvo el último lanzamiento del relevista Brad Lidge en la Serie de 2008 como foto de fondo de pantalla en su teléfono. Walker sonrió el domingo al recordar “esos años de grandes jonrones que tuvo Ryan Howard”.

Walker recuerda con cariño esas temporadas de gloria, cuando los Filis viajaron consecutivamente a la Serie Mundial en 2008 y 2009, y toda la emoción, el ruido ensordecedor que hizo del Citizens Bank Park el lugar ideal.

Si necesitaba un recordatorio del nivel de decibeles, lo recibirá el lunes.

“Lo que más recuerdo de esa época es la energía, la energía de la ciudad”, dijo Walker. “Es lo que ves en la televisión cuando ves estos partidos. Es uno de los pocos estadios y ambientes en los que puedes sentir la emoción a través de la televisión”.

Gallen y Walker harán su parte esta semana para callar a los fanáticos de Filadelfia y mantener a los Diamondbacks (5-0 en la postemporada) en su primera Serie Mundial desde 2001.

"Se trata de la NLCS", dijo Gallen. "Ahí es realmente donde están mis emociones".